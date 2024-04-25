Penis boyunun tarihçesi: Eski çağ heykellerindeki penisler neden bu kadar küçük?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:15

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:15

Antik çağ heykellerinde sıkça karşılaşılan küçük penisler, uzun zamandır tarihçiler ve sanatçılar arasında merak uyandıran bir konu oldu. Geleneksel olarak, bu küçük boyutlar anatomik hassasiyet veya estetik bir tercih olarak yorumlanıyor. Ancak son zamanlarda, bu durumun arkasındaki nedenlerin daha karmaşık olabileceği düşünülmeye başlandı. Toplumsal cinsiyet normlarının ve sanatsal ifade biçimlerinin evrimi, antik dönemde heykellerin anatomik doğruluğunu belirlemede farklı bir rol oynamış olabilir. Peki, eski çağ heykellerindeki penisler neden bu kadar küçük?

PENİS BOYUTU 20'NCİ YÜZYILDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BÜYÜDÜ

Yapılan araştırmalarda yüzyıllar boyunca resimlerde tasvir edilen insan penis boyutunu incelemiş ve organın son yedi asırda, özellikle de 20'nci yüzyılda önemli ölçüde büyüdüğünü ortaya çıkarmıştır. Araştırma, çağlar boyunca ideal penis boyutunu ve erkek idealinin kültürel farklılıklar nedeniyle nasıl değiştiğini değerlendirmek istedi.

21 ÜLKEDEKİ SANAT ESERLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar ilk olarak yüzyıllar boyunca mümkün olduğunca çok sayıda çıplak erkek resmi bulmaya çalıştı. Çeşitli popüler sanat web sitelerinde "çıplak erkek" varyasyonlarını arayarak bunları zaman dilimine göre düzenlediler. Neyse ki ekip, Rönesans'tan bu yana çıplak erkek tasvirlerini bulmakta sorun yaşamadı. 21 ülkeden çalışmaya uygun 232 tablo belirlendi. Çocuk resimleri ve ereksiyon halindeki penislerin tasvirleri araştırmaya dahil edilmedi.

Resimlerde mesafeyi ölçmek zor olduğundan araştırmacılar bunun yerine penis-kulak oranını veya eşdeğer oldukları göz önüne alındığında penis-burun oranını ölçtüler. Bu, zaman dilimleri arasında karşılaştırılabilecek bir sayı verdi; 1'den küçük bir sayı, penis boyutunun sahibinin kulağından veya burnundan daha küçük olarak tasvir edildiği ve 1'in eşit büyüklükte olduğu anlamına geliyordu. Ekip, "15. ve 16. yüzyıllarda, çıplak insan resimlerinin sayısı önemli ölçüde artmasına rağmen, penis oldukça küçük olarak tasvir edilmeye devam etti" dedi ve tasvir edilen penis uzunluğunun önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca çok fazla değişmediğini kaydetti.

GERİDE KALAN YÜZYILDA PENİS BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ARTTI?

Araştırma, bu yüzyılda üretilen resimlerde abartılı olarak tasvir edilen penis boyutlarının ardındaki açıklamayı, internetin yaygın kullanımı ve penis büyüklüğünün erkeklik, güç ve partner memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ideal penis boyutu değişimlerine neden olarak gösterdi.

Ekip, erkeklerin ortalama penis boyutunu abartırken aynı zamanda kendilerininkini de küçümseme eğiliminde olduklarını, son yıllarda potansiyel olarak tehlikeli penis geliştirmeleri ve büyütme arayışında olan "önemli sayıda erkek" olduğuna dikkat çekiyor.