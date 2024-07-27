Pera Palace Hotel nerede? Pera Palace Hotel'deki Atatürk Müze Odası ziyarete açık mı? 101 numaralı odanın hikayesi...

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:33

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:33

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açılacak. Atatürk'ün kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında aldığı 101 numaralı odanın 2 aylık bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

ATATÜRK MÜZE ODASI NE ZAMAN ZİYARETE AÇILACAK?



Oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek. Müze ziyaretleri, oturum başı 50 kişiyle sınırlı olacak.

Atatürk Müze Odası'nı ziyaret için biletlere "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

101 NUMARALI ODANIN HİKAYESİ

101 numaralı oda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Pera Palace Hotel’i ziyaretleri sırasında konakladığı oda olarak bilinmektedir. En kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında almıştır. Pera Palace Hotel’in gelmiş geçmiş en değerli misafiri olan Mustafa Kemal Atatürk, ismini Pera Palace Hotel’in konuk defterine ilk kez yazdığında, yıl 1917 idi. Atatürk. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981’de, Atatürk’ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi.

PERA PALACE HOTEL HAKKINDDA



Pera Palas, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başlayan Orient Express'in yolcularını İstanbul’da modern bir otel binasında ağırlamak üzere 1895'te hizmete girmiştir. Haliç manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ‘küçük Avrupa’ olarak bilinen Pera’nın Tepebaşı bölgesinde inşa edilen otel, levanten mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı. İnşaat 1892'de başladı; açılış balosu 1895'te gerçekleşti.



Otelin 130 yıllık geçmişinde odalarında konaklayan pek çok önemli isim olmuştur. Bunlardan bazıları; Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Kraliçe II. Elizabeth, Greta Garbo, Zsa Zsa Gabor, Şah Rıza Pehlevi...





