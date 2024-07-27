Pera Palace Hotel'deki 'Atatürk Odası' yeniden ziyarete açılacak
Pera Palace Hotel'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.
İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Pera Palace Hotel'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda ziyaretçilere açılacak.
Atatürk'ün kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında aldığı 101 numaralı odanın 2 aylık bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek. Müze ziyaretleri, oturum başı 50 kişiyle sınırlı olacak.
Atatürk Müze Odası'nı ziyaret için biletlere www.passo.com.tr adresinden ulaşılabilir.
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