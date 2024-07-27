Pera Palace Hotel'deki 'Atatürk Odası' yeniden ziyarete açılacak

Pera Palace Hotel'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:03
Pera Palace Hotel'deki 'Atatürk Odası' yeniden ziyarete açılacak
Abone Ol google-news

İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Pera Palace Hotel'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda ziyaretçilere açılacak.

Atatürk'ün kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında aldığı 101 numaralı odanın 2 aylık bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek. Müze ziyaretleri, oturum başı 50 kişiyle sınırlı olacak.

Atatürk Müze Odası'nı ziyaret için biletlere www.passo.com.tr adresinden ulaşılabilir.


Atatürk haberleri pera palace haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz

AKP'li Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz
Üsküp FK'den Mustafa Kemal Atatürk temalı forma! Süveterden ilham alındı....

Üsküp FK'den Mustafa Kemal Atatürk temalı forma! Süveterden ilham alındı....
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yaptığı Erzurum Kongresi’nin 105. yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yaptığı Erzurum Kongresi’nin 105. yıldönümü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler