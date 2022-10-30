Perran Kutman'ın 'Kemal Sunal' anısı gündem oldu: 'Taze ekmek ve ton balığı yerdik birlikte...'
Sanatçı Perran Kutman, yakın arkadaşı ve usta oyuncu Kemal Sunal’la olan anısını paylaştı. Kutman'ın, Sunal’a olan özlemini anlattığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Perran Kutman, sosyal medya hesabından Kemal Sunal'la birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak bir anısını anlattı.
“PARASIZLIĞI PAYLAŞTIK…”
Kutman, yaptığı paylaşımda şu
ifadeleri kullandı:
"Kemal benim çok çok eski arkadaşım. Yani 16 yaş
dediğin zaman, neredeyse 50 yıl önceye gitmiş oluyoruz. 50 yıl olmasa bile,
nereden baksan bir 45 yıl var geride. O yıllarda başladı dostluğumuz
Kemal’le...
Çok güzel şeyler paylaştık; her şeyden önemlisi de parasızlığı
paylaştık. En parasız günlerimizde, ben Aksaray’da oturuyordum, Kemal ise
Zeyrek’te. Taksim’den çoğu zaman birlikte yürürdük. Karlı günlerde, köprünün
açılmasını beklemeden, 'Pencereden kar geliyor, aman annem gurbet bana zor
geliyor' türküsünü söyleyerek beni eve bırakırdı Kemal. Bir gece elimden
anahtarı alıp, dış kapıyı açmaya çalıştı ki; kapıya sokar sokmaz kırıldı,
elinde kaldı anahtar. Anahtar kırılınca bana dönüp aynen şöyle dedi 'Kerpetenin
var mı?' Dedim ki 'Kemal, ben genç bir bayanım, tamirci değilim, kerpeten ne
arar bende!' Son çare uyandırdık evdekileri, gelip kapıyı açmak zorunda
kaldılar... Parasız yıllarımızda birlikte çok turne yaptık. İki oyun arası
soframızı kurardık bir iskemle üzerine; taze ekmek ve ton balığı yerdik
birlikte...
O günlere, o parasızlığa, o günkü aklımızla dönmeyi çok isterdim. Kemal keşke şimdi de aramızda olsaydı ve biz yine o yıllara dönebilseydik."
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