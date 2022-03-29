Orhan Gencebay'dan 'Kemal Sunal'ın nefret ettiği arabeskçi' iddiasına yanıt: 'Cüneyt Arkın yalan söylüyor'

29 Mart 2022 Salı, 16:06

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yazdığı 'Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği arabesk şarkıcısının' Orhan Gencebay olduğu ileri sürülmüş, iddialar gündem olmuştu.

"ARAP’TAN YÜRÜTTÜĞÜ ŞARKILARLA…"

Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı, kitapta şöyle yer alıyordu:

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi."

‘İsminiz Neydi?’ başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal ve Arkın'ın sevmediği arabeskçi vardı:

"Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı."

“SİNSİCE SIRITTI”

"Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’"

GENCEBAY İDDİALARI YALANLADI

Orhan Gencabay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili bugün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlandı.

Gencebay, “Cüneyt Arkın’ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” diye konuştu.

“KİTAPLARINI TOPLATACAĞIM”

Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz” diye konuştu.