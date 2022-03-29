Orhan Gencebay'dan 'Kemal Sunal'ın nefret ettiği arabeskçi' iddiasına yanıt: 'Cüneyt Arkın yalan söylüyor'
'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabını yazan oyuncu Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la beraber bir arabeskçiden hiç hazzetmediğini ileri sürmüş, Arkın'ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündem olmuştu. Son olarak iddialar hakkında konuşan Gencebay, Arkın'ın iddiasının 'yalan' olduğunu söyledi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yazdığı 'Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği arabesk şarkıcısının' Orhan Gencebay olduğu ileri sürülmüş, iddialar gündem olmuştu.
"ARAP’TAN YÜRÜTTÜĞÜ ŞARKILARLA…"
Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı, kitapta şöyle yer alıyordu:
"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi."
‘İsminiz Neydi?’ başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal ve Arkın'ın sevmediği arabeskçi vardı:
"Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı."
“SİNSİCE SIRITTI”
"Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’"
GENCEBAY İDDİALARI YALANLADI
Orhan Gencabay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili bugün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlandı.
Gencebay, “Cüneyt Arkın’ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” diye konuştu.
“KİTAPLARINI TOPLATACAĞIM”
Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz” diye konuştu.
İlgili Haberler
- Orhan Gencebay, hedef aldığı Gülşen’den özür diledi: 'Ülkemizde herkes özgürdür. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim'
- Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam
- Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ağlattı
Video Haberler
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
En Çok Okunan Haberler
- ABD'de 'süper zenginler' bütçe açığını kapatabilir mi?
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- Disney+ Plus Türkiye fiyatı 'makul' karşılandı
- İlkokulda etkinlik faciası: 250 öğrenci hastanede
- Yaşlı adam ateşe düşerek öldü
- Bodrum Belediyesi'nin “Bodrum Halk Süt” projesi yeniden
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında su borusu patladı
- Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
- Şok eden rapor: Hava kirliliği yüzünden 45 bin kişi...