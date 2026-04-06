Peru mutfağının İtalyan esintili incidi: Conchitas a la Parmesana

6.04.2026 20:01:00
Kabuklarının içinde, erimiş parmesan peyniri ve tereyağı gölünde yüzen taze deniz tarakları; fırından çıktığı andaki cızırtısı ve limonun ferahlatıcı dokunuşuyla Peru sahil şeridinin en şık imzasıdır.

Mutfak literatüründe "deniz ürünleri ve peynirin yasak aşkı" olarak tanımlanan Conchitas a la Parmesana, İtalyan göçmenlerin Peru’ya getirdiği peynir kültürüyle, ülkenin efsanevi deniz tarağı (Conchas de Abanico) popülasyonunun birleşmesinden doğmuştur.

CONCHİTAS A LA PARMESANA TARİFİ

Malzemeler

  • 12 adet taze deniz tarağı (Kabukları temizlenmiş, beyaz kası ve turuncu havyarı üzerinde)
  • 1 su bardağı kaliteli rendelenmiş Parmesan peyniri (Grana Padano da tercih edilebilir)
  • 50 gram soğuk tereyağı (Küçük küplere bölünmüş)
  • 1 adet misket limonu (Lime)
  • Birkaç damla Worcestershire sosu (Opsiyonel ama derinlik katar)
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • Süslemek için: İnce kıyılmış taze maydanoz

Yapılışı

  1. Hazırlık: Deniz taraklarını kabuklarından ayırmadan soğuk suda hızlıca durulayın ve kağıt havlu ile tamamen kurulayın. Islak kalmaları, peynirin çıtırlaşmasını engeller.
  2. Aromalandırma: Her bir deniz tarağının üzerine birer damla misket limonu suyu, bir tutam tuz ve taze karabiber ekleyin. Dilerseniz bir damla Worcestershire sosu ile aromayı güçlendirin.
  3. Montaj: Her deniz tarağının üzerine bir küçük küp tereyağı yerleştirin. Tereyağının üzerine, deniz tarağını tamamen örtecek şekilde bolca rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.
  4. Alevle İmtihan: Fırınınızı sadece üst ızgara (grill) modunda en yüksek dereceye (250°C ve üzeri) getirin. Tepsiyi fırının en üst rafına yerleştirin.
  5. Pişirme Süresi: Tarakları yaklaşık 2-4 dakika, peynirler eriyip üzerinde altın sarısı-kahverengi benekler oluşana kadar pişirin. Kritik Nokta: Deniz tarağı çok hızlı pişen bir üründür; fazla tutarsanız lastikleşir. Peynir kızardığı an işlem tamamdır.
  6. Final: Fırından çıkar çıkmaz üzerine ekstra birer damla daha misket limonu sıkın ve taze maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.
