Peru mutfağının İtalyan esintili incidi: Conchitas a la Parmesana

Mutfak literatüründe "deniz ürünleri ve peynirin yasak aşkı" olarak tanımlanan Conchitas a la Parmesana, İtalyan göçmenlerin Peru’ya getirdiği peynir kültürüyle, ülkenin efsanevi deniz tarağı (Conchas de Abanico) popülasyonunun birleşmesinden doğmuştur.
CONCHİTAS A LA PARMESANA TARİFİ
Malzemeler
- 12 adet taze deniz tarağı (Kabukları temizlenmiş, beyaz kası ve turuncu havyarı üzerinde)
- 1 su bardağı kaliteli rendelenmiş Parmesan peyniri (Grana Padano da tercih edilebilir)
- 50 gram soğuk tereyağı (Küçük küplere bölünmüş)
- 1 adet misket limonu (Lime)
- Birkaç damla Worcestershire sosu (Opsiyonel ama derinlik katar)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- Süslemek için: İnce kıyılmış taze maydanoz
Yapılışı
- Hazırlık: Deniz taraklarını kabuklarından ayırmadan soğuk suda hızlıca durulayın ve kağıt havlu ile tamamen kurulayın. Islak kalmaları, peynirin çıtırlaşmasını engeller.
- Aromalandırma: Her bir deniz tarağının üzerine birer damla misket limonu suyu, bir tutam tuz ve taze karabiber ekleyin. Dilerseniz bir damla Worcestershire sosu ile aromayı güçlendirin.
- Montaj: Her deniz tarağının üzerine bir küçük küp tereyağı yerleştirin. Tereyağının üzerine, deniz tarağını tamamen örtecek şekilde bolca rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.
- Alevle İmtihan: Fırınınızı sadece üst ızgara (grill) modunda en yüksek dereceye (250°C ve üzeri) getirin. Tepsiyi fırının en üst rafına yerleştirin.
- Pişirme Süresi: Tarakları yaklaşık 2-4 dakika, peynirler eriyip üzerinde altın sarısı-kahverengi benekler oluşana kadar pişirin. Kritik Nokta: Deniz tarağı çok hızlı pişen bir üründür; fazla tutarsanız lastikleşir. Peynir kızardığı an işlem tamamdır.
- Final: Fırından çıkar çıkmaz üzerine ekstra birer damla daha misket limonu sıkın ve taze maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.