Peru'da 800 yıllık mumya bulundu
Uzmanlardan oluşan bir ekip, Peru'nun orta sahilinde ortaya çıkarılan bir mezarda en az 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya buldu. Mumya, cenin pozisyonundaydı ve iplerle bağlıydı.
Peru'daki arkeologlar en az 800 yaşında olabilecek iyi korunmuş bir mumya ortaya çıkardılar.
Başkent Lima'nın eteklerinde bulunan mezar kaplar, seramikler, yiyecek kalıntıları içeren taş aletler gibi sunularla çevrili bir yeraltı mezarının içindeydi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; mumya, cenin pozisyonundaydı ve muhtemelen yerel bir cenaze töreni gereği iplerle bağlıydı.
'M.S. 800 VEYA 1200 YILLARI ARASINDA GÖMÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR'
Arkeolog Pieter Van Dalen Luna mumya hakkında bilgi verdi:
"Bu yüksek And bölgesinde yaşayan birinin mumyası, M.S. 800 veya 1200 yılları arasında gömüldüğü tahmin ediliyor. Radyokarbon tarihlemesi bize daha doğru bir kronoloji verecek. Görünüşe göre Lima dağlarında gelişen bir kültür olan Chaclla kültürüne ait."
Peru, 500 yıl önce Güney Amerika'nın güney kısmına hakim olan İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.
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