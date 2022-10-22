Peş peşe acı haber: Cinayet dosyası dizisinin iki yıldızı yaşamını yitirdi

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:39

Cinayet dosyası dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü aktris Angela Lansbury, 12 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Aynı dizide başrolü paylaştığı Lansbury'nin polis ortağını canlandıran Ron Masak'tan da acı haber geldi. Masak, 86 yaşında Kaliforniya'daki evinde doğal sebeplerden dolayı hayata gözlerini yumdu.

RON MASAK KİMDİR?

Haber Global'de yer alan habere göre, Ron Masak, 1968 yılında ilk uzun metrajlı filminde Rock Hudson ve Ernest Borngine gibi oyuncularla birlikte Ice Station Zebra'da rol almıştı.

Aynı yıl A Time To Die'da 1970'te ise gişe rekorları kıran İkinci Dünya Savaşı konulu Tora Tora Tora'da oynadı. Sonrasında ise onu daha çok televizyon yapımlarında gördük.

Alacakaranlık Kuşağı, Komiser Colombo, Falcon Crest, Bewitched, Police Story, The Monkees, Murder She Wrote öne çıktığı televizyon dizileri oldu.

Murder She Wrote'da Angela Lansbury'nin canlandırdığı Bayan Fletcher'ın yanında davaları çözmeye çalışan kasaba şerifi Amos Tupper'ı 8 sezon boyunca canlandırdı.