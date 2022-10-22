Peş peşe acı haber: Cinayet dosyası dizisinin iki yıldızı yaşamını yitirdi
Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Angela Lansbury'nin ardından aynı dizide başrolü paylaşan Ron Masak'tan da acı haber geldi. Masak 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Cinayet dosyası dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü aktris Angela Lansbury, 12 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Aynı dizide başrolü paylaştığı Lansbury'nin polis ortağını canlandıran Ron Masak'tan da acı haber geldi. Masak, 86 yaşında Kaliforniya'daki evinde doğal sebeplerden dolayı hayata gözlerini yumdu.
RON MASAK KİMDİR?
Haber Global'de yer alan habere göre, Ron Masak, 1968 yılında ilk uzun metrajlı filminde Rock Hudson ve Ernest Borngine gibi oyuncularla birlikte Ice Station Zebra'da rol almıştı.
Aynı yıl A Time To Die'da 1970'te ise gişe rekorları kıran İkinci Dünya Savaşı konulu Tora Tora Tora'da oynadı. Sonrasında ise onu daha çok televizyon yapımlarında gördük.
Alacakaranlık Kuşağı, Komiser Colombo, Falcon Crest, Bewitched, Police Story, The Monkees, Murder She Wrote öne çıktığı televizyon dizileri oldu.
Murder She Wrote'da Angela Lansbury'nin canlandırdığı Bayan Fletcher'ın yanında davaları çözmeye çalışan kasaba şerifi Amos Tupper'ı 8 sezon boyunca canlandırdı.
İlgili Haberler
- Ünlü oyuncu Sean Penn'in annesi Eileen Ryan 94 yaşında öldü
- Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza yaptı; çarptığı motosiklette yaralılar var
- Ünlü oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?
-
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı