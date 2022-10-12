Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hollywood sinemasının Altın Çağı'nın hayatta kalan son yıldızlarından biri olan Angela Lansbury hayatını kaybetti. Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Angela Brigid Lansbury 16 Ekim 1925 tarihinde Londra'da dünyay geldi. 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. Blitz'den kaçmak için 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. 1942'de Hollywood'a giderek MGM ile anlaştı ve Gaslight (1944), National Velvet (1944) ve The Picture of Dorian Gray'de (1945) ilk film rollerini alarak iki Akademi Ödülü adaylığı ve bir Altın Küre Ödülü kazandı.
The Manchurian Candidate filmi ile yıldızı parladı. Broadway müzikali Mame'de (1966) başrol oynadı. Bu rol ona ilk Tony Ödülü'nü kazandırdı. Lansbury 1970 yılında California'dan County Cork , İrlanda'ya taşındı ve bu on yıl boyunca çeşitli tiyatro ve sinemada yer almaya devam etti. 1984'te televizyona geçerek , Amerikan whodunit dizisi Murder, She Wrote'da kurgusal yazar ve dedektif Jessica Fletcher olarak dünya çapında ün kazandı.1996 yılına kadar on iki sezon süren dizi, televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en popüler polisiye drama dizilerinden biri haline geldi.
ANGELA LANSBURY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Buttons
Mary Poppins: Sihirli Dadı
Little Women
Aunt March
Babamın penguenleri
Kingdom Hearts II
Sihirli dadı
Law & Order: Special Victims Unit
Law & Order: Trial by Jury
Day
The Blackwater Lightship
ouched by an Angel
Murder, She Wrote: The Last Free Man (TV Movie)
Disney's Beauty and the Beast: Magical Ballroom
Murder, She Wrote: A Story to Die For
The Unexpected Mrs. Pollifax
Anastasia
Güzel ve çirkin: Sihirli yılbaşı
Murder, She Wrote: South by Southwest
Mrs. Santa Claus
Cinayet Dosyası
Death by Demographics
Mrs. Parker's Revenge
What You Don't Know Can Kill You
Southern Double-Cross
Your Studio and You
Mrs. 'Arris Goes to Paris (TV Movie)
Mickey's Audition
Güzel ve Çirkin
The Love She Sought
Newhart
Lights! Camera! Contractions!
The Shell Seekers
Shootdown
Magnum, P.I.
Novel Connection
Rage of Angels
The Company of Wolves
The First Olympics: Athens
Alice Garrett
Lace
A Talent for Murder (TV Movie)
The Gift of Love: A Christmas Story
Korsanlar
Gertrude Vanderbilt Whitney
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
The Last Unicorn
The Lady Vanishes
Nil'de ölüm
The First Christmas: The Story of the First Christmas Snow
Sihirli Formül
Something for Everyone
Mister Buddwing
The Trials of O'Brien
Leave It to Me
The Man from U.N.C.L.E.
The Deadly Toys Affair
IJean Harlow'un maceraları
Düşkün kadın
En büyük hikâye
Dear Heart
The World of Henry Orient
BoydGüzel ve Günahkâr
The Eleventh Hour
Something Crazy's Going on in the Back Room
Casuslara Karşı
Sarsılan Temel
Mahşerin dört atlısı
Mavi Hawai geceleri
Karanlık merdivenler
Prensesin Macerası
Summer of the Seventeenth Doll
Playhouse 90
The Grey Nurse Said Nothing
Verdict of Three
Simarik Kiz
The Long, Hot Summer
Climax!
The Devil's Brood
Bury Me Later
Undercurrent
Studio 57
The Brown Leather Case
The Rarest Stamp
Screen Directors Playhouse
Front Row Center
Instant of Truth
1955-1956Celebrity Playhouse
Empty Arms
The Star and the Story
The Force of Circumstance
The Treasure
Please Murder Me!
Chevron Hall of Stars
Crisis in Kansas
Kralın soytarısı
Princess Gwendolyn
A Lawless Street
Star Time Playhouse
Pembe maske
Stage 7
Billy and the Bride
Four Star Playhouse
A String of Beads
A Life at Stake
Doris Hillman
Fireside Theatre
The Indiscreet Mrs. Jarvis
The Indiscreet Mrs. Jarvis
Brenda Jarvis
General Electric Theater
The Crime of Daphne Rutledge
Lux Video Theatre
A Chair for a Lady
Stone's Throw
Operation Weekend
That Wonderful Night
Schlitz Playhouse of Stars
Florie Vandrop
Storm Swept
he Ford Television Theatre
The Ming Lama
The Revlon Mirror
Dreams Never Lie
Cakes and Ale
The Citadel
Remains to Be Seen
Mutiny
Kind Lady
Samson ve Dalilâ
Tuna Ağlıyor
Üç Silahşörler
Aday
Tenth Avenue Angel
If Winter Comes
Güzel Dost
Aşk ve Müzik
The Hoodlum Saint
İlk Vals
Dorian Gray'in Tablosu
Tatlı Yalan
Işıklar sönerken
ANGELA LANSBURY'NİN ÖZEL YAŞAMI
1945-46 yılları arasında Richard Cromwell ile evli kaldı. 1949–2003 yılları arasında Peter Shaw ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları oldu.
ANGELA LANSBURY NEDEN ÖLDÜ?
Angela Lansbury, Angela Lansbury, Los Angeles'daki evinde yaşamını yitirdi.
NBCnews'ün haberine göre, ailesi yaptığı açıklamada, Lansbury'nin 97. doğum gününe 5 gün kala uykusunda öldüğünü söyledi.
Aile, "Dame Angela Lansbury'nin çocukları, annelerinin Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" dedi.
ANGELA LANSBURY ÖDÜLLERİ
2002 yılında İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Lansbury'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verdi. 3 kez Oscar’a aday gösterilen Tony ödülü sahibi aktris, 80 yıllık kariyerinde 12 kez Emmy ödülüne aday gösterildi ancak ödülün sahibi olamadı. Lansbury, 2013’te de 88 yaşındayken ömür boyu başarı için Oscar’a layık görüldü.
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