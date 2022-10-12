Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Hollywood sinemasının Altın Çağı'nın hayatta kalan son yıldızlarından biri olan Angela Lansbury hayatını kaybetti. Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:44
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Angela Brigid Lansbury 16 Ekim 1925 tarihinde Londra'da dünyay geldi. 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. Blitz'den kaçmak için 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. 1942'de Hollywood'a giderek MGM ile anlaştı ve Gaslight (1944), National Velvet (1944) ve The Picture of Dorian Gray'de (1945) ilk film rollerini alarak iki Akademi Ödülü adaylığı ve bir Altın Küre Ödülü kazandı.

The Manchurian Candidate  filmi ile yıldızı parladı.  Broadway müzikali Mame'de (1966) başrol oynadı. Bu rol ona  ilk Tony Ödülü'nü kazandırdı.  Lansbury 1970 yılında California'dan County Cork , İrlanda'ya taşındı ve bu on yıl boyunca çeşitli tiyatro ve sinemada yer almaya devam etti. 1984'te televizyona geçerek , Amerikan whodunit dizisi Murder, She Wrote'da kurgusal yazar ve dedektif Jessica Fletcher olarak dünya çapında ün kazandı.1996 yılına kadar on iki sezon süren dizi, televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en popüler polisiye drama dizilerinden biri haline geldi. 

ANGELA LANSBURY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Buttons

Mary Poppins: Sihirli Dadı

Little Women 

Aunt March

Babamın penguenleri

Kingdom Hearts II 

Sihirli dadı

Law & Order: Special Victims Unit 

Law & Order: Trial by Jury 

Day 

The Blackwater Lightship 

ouched by an Angel 

 Murder, She Wrote: The Last Free Man (TV Movie)

Disney's Beauty and the Beast: Magical Ballroom

Murder, She Wrote: A Story to Die For 

The Unexpected Mrs. Pollifax

Anastasia

Güzel ve çirkin: Sihirli yılbaşı

Murder, She Wrote: South by Southwest

Mrs. Santa Claus

 Cinayet Dosyası

Death by Demographics 

Mrs. Parker's Revenge 

What You Don't Know Can Kill You 

Southern Double-Cross 

Your Studio and You 

Mrs. 'Arris Goes to Paris (TV Movie)

Mickey's Audition 

Güzel ve Çirkin

The Love She Sought 

Newhart 

Lights! Camera! Contractions! 

The Shell Seekers 

Shootdown 

Magnum, P.I. 

Novel Connection 

Rage of Angels

The Company of Wolves

The First Olympics: Athens 

Alice Garrett

Lace 

A Talent for Murder (TV Movie)

The Gift of Love: A Christmas Story 

Korsanlar

Gertrude Vanderbilt Whitney

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 

The Last Unicorn

The Lady Vanishes

Nil'de ölüm

The First Christmas: The Story of the First Christmas Snow 

Sihirli Formül

Something for Everyone

Mister Buddwing

The Trials of O'Brien 

Leave It to Me 

The Man from U.N.C.L.E. 

The Deadly Toys Affair 

IJean Harlow'un maceraları

Düşkün kadın

En büyük hikâye

Dear Heart

The World of Henry Orient

BoydGüzel ve Günahkâr

The Eleventh Hour

Something Crazy's Going on in the Back Room 

Casuslara Karşı

Sarsılan Temel

Mahşerin dört atlısı

Mavi Hawai geceleri

Karanlık merdivenler

Prensesin Macerası

Summer of the Seventeenth Doll

Playhouse 90 

The Grey Nurse Said Nothing 

Verdict of Three 

Simarik Kiz

The Long, Hot Summer

Climax! 

The Devil's Brood 

Bury Me Later 

Undercurrent 

Studio 57 

The Brown Leather Case 

The Rarest Stamp 

Screen Directors Playhouse 

Front Row Center 

Instant of Truth 

1955-1956Celebrity Playhouse 

Empty Arms 

The Star and the Story 

The Force of Circumstance 

The Treasure 

Please Murder Me!

Chevron Hall of Stars 

Crisis in Kansas 

Kralın soytarısı

Princess Gwendolyn

A Lawless Street

Star Time Playhouse 

Pembe maske

Stage 7 

Billy and the Bride

Four Star Playhouse 

A String of Beads 

A Life at Stake

Doris Hillman

Fireside Theatre 

The Indiscreet Mrs. Jarvis 

The Indiscreet Mrs. Jarvis 

Brenda Jarvis

General Electric Theater 

The Crime of Daphne Rutledge 

Lux Video Theatre 

A Chair for a Lady 

Stone's Throw 

Operation Weekend 

That Wonderful Night 

Schlitz Playhouse of Stars 

Florie Vandrop

Storm Swept 

he Ford Television Theatre

The Ming Lama 

The Revlon Mirror 

Dreams Never Lie 

Cakes and Ale

The Citadel 

Remains to Be Seen

Mutiny

Kind Lady

Samson ve Dalilâ

Tuna Ağlıyor

Üç Silahşörler

Aday

Tenth Avenue Angel

If Winter Comes

Güzel Dost

Aşk ve Müzik

The Hoodlum Saint

İlk Vals

Dorian Gray'in Tablosu

Tatlı Yalan

 Işıklar sönerken

ANGELA LANSBURY'NİN ÖZEL YAŞAMI

1945-46 yılları arasında Richard Cromwell ile evli kaldı. 1949–2003 yılları arasında Peter Shaw ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları oldu.

ANGELA LANSBURY NEDEN ÖLDÜ?

Angela Lansbury, Angela Lansbury, Los Angeles'daki evinde yaşamını yitirdi.

NBCnews'ün haberine göre, ailesi yaptığı açıklamada, Lansbury'nin 97. doğum gününe 5 gün kala uykusunda öldüğünü söyledi.

Aile, "Dame Angela Lansbury'nin çocukları, annelerinin Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" dedi.

ANGELA LANSBURY ÖDÜLLERİ

2002 yılında İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Lansbury'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verdi. 3 kez Oscar’a aday gösterilen Tony ödülü sahibi aktris, 80 yıllık kariyerinde 12 kez Emmy ödülüne aday gösterildi ancak ödülün sahibi olamadı. Lansbury, 2013’te de 88 yaşındayken ömür boyu başarı için Oscar’a layık görüldü.


Angela Lansbury Hollywood Cinayet Dosyası

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