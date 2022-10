Angela Lansbury kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Angela Lansbury hangi dizi ve filmlerde oynadı?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:44

Angela Brigid Lansbury 16 Ekim 1925 tarihinde Londra'da dünyay geldi. 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. Blitz'den kaçmak için 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve New York'ta oyunculuk eğitimi aldı. 1942'de Hollywood'a giderek MGM ile anlaştı ve Gaslight (1944), National Velvet (1944) ve The Picture of Dorian Gray'de (1945) ilk film rollerini alarak iki Akademi Ödülü adaylığı ve bir Altın Küre Ödülü kazandı.

The Manchurian Candidate filmi ile yıldızı parladı. Broadway müzikali Mame'de (1966) başrol oynadı. Bu rol ona ilk Tony Ödülü'nü kazandırdı. Lansbury 1970 yılında California'dan County Cork , İrlanda'ya taşındı ve bu on yıl boyunca çeşitli tiyatro ve sinemada yer almaya devam etti. 1984'te televizyona geçerek , Amerikan whodunit dizisi Murder, She Wrote'da kurgusal yazar ve dedektif Jessica Fletcher olarak dünya çapında ün kazandı.1996 yılına kadar on iki sezon süren dizi, televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en popüler polisiye drama dizilerinden biri haline geldi.

ANGELA LANSBURY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Buttons

Mary Poppins: Sihirli Dadı

Little Women

Aunt March

Babamın penguenleri

Kingdom Hearts II

Sihirli dadı

Law & Order: Special Victims Unit

Law & Order: Trial by Jury

Day

The Blackwater Lightship

ouched by an Angel

Murder, She Wrote: The Last Free Man (TV Movie)

Disney's Beauty and the Beast: Magical Ballroom

Murder, She Wrote: A Story to Die For

The Unexpected Mrs. Pollifax

Anastasia

Güzel ve çirkin: Sihirli yılbaşı

Murder, She Wrote: South by Southwest

Mrs. Santa Claus

Cinayet Dosyası

Death by Demographics

Mrs. Parker's Revenge

What You Don't Know Can Kill You

Southern Double-Cross

Your Studio and You

Mrs. 'Arris Goes to Paris (TV Movie)

Mickey's Audition

Güzel ve Çirkin

The Love She Sought

Newhart

Lights! Camera! Contractions!

The Shell Seekers

Shootdown

Magnum, P.I.

Novel Connection

Rage of Angels

The Company of Wolves

The First Olympics: Athens

Alice Garrett

Lace

A Talent for Murder (TV Movie)

The Gift of Love: A Christmas Story

Korsanlar

Gertrude Vanderbilt Whitney

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

The Last Unicorn

The Lady Vanishes

Nil'de ölüm

The First Christmas: The Story of the First Christmas Snow

Sihirli Formül

Something for Everyone

Mister Buddwing

The Trials of O'Brien

Leave It to Me

The Man from U.N.C.L.E.

The Deadly Toys Affair

IJean Harlow'un maceraları

Düşkün kadın

En büyük hikâye

Dear Heart

The World of Henry Orient

BoydGüzel ve Günahkâr

The Eleventh Hour

Something Crazy's Going on in the Back Room

Casuslara Karşı

Sarsılan Temel

Mahşerin dört atlısı

Mavi Hawai geceleri

Karanlık merdivenler

Prensesin Macerası

Summer of the Seventeenth Doll

Playhouse 90

The Grey Nurse Said Nothing

Verdict of Three

Simarik Kiz

The Long, Hot Summer

Climax!

The Devil's Brood

Bury Me Later

Undercurrent

Studio 57

The Brown Leather Case

The Rarest Stamp

Screen Directors Playhouse

Front Row Center

Instant of Truth

1955-1956Celebrity Playhouse

Empty Arms

The Star and the Story

The Force of Circumstance

The Treasure

Please Murder Me!

Chevron Hall of Stars

Crisis in Kansas

Kralın soytarısı

Princess Gwendolyn

A Lawless Street

Star Time Playhouse

Pembe maske

Stage 7

Billy and the Bride

Four Star Playhouse

A String of Beads

A Life at Stake

Doris Hillman

Fireside Theatre

The Indiscreet Mrs. Jarvis

The Indiscreet Mrs. Jarvis

Brenda Jarvis

General Electric Theater

The Crime of Daphne Rutledge

Lux Video Theatre

A Chair for a Lady

Stone's Throw

Operation Weekend

That Wonderful Night

Schlitz Playhouse of Stars

Florie Vandrop

Storm Swept

he Ford Television Theatre

The Ming Lama

The Revlon Mirror

Dreams Never Lie

Cakes and Ale

The Citadel

Remains to Be Seen

Mutiny

Kind Lady

Samson ve Dalilâ

Tuna Ağlıyor

Üç Silahşörler

Aday

Tenth Avenue Angel

If Winter Comes

Güzel Dost

Aşk ve Müzik

The Hoodlum Saint

İlk Vals

Dorian Gray'in Tablosu

Tatlı Yalan

Işıklar sönerken

ANGELA LANSBURY'NİN ÖZEL YAŞAMI

1945-46 yılları arasında Richard Cromwell ile evli kaldı. 1949–2003 yılları arasında Peter Shaw ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları oldu.

ANGELA LANSBURY NEDEN ÖLDÜ?



Angela Lansbury, Angela Lansbury, Los Angeles'daki evinde yaşamını yitirdi.



NBCnews'ün haberine göre, ailesi yaptığı açıklamada, Lansbury'nin 97. doğum gününe 5 gün kala uykusunda öldüğünü söyledi.

Aile, "Dame Angela Lansbury'nin çocukları, annelerinin Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" dedi.

ANGELA LANSBURY ÖDÜLLERİ



2002 yılında İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Lansbury'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verdi. 3 kez Oscar’a aday gösterilen Tony ödülü sahibi aktris, 80 yıllık kariyerinde 12 kez Emmy ödülüne aday gösterildi ancak ödülün sahibi olamadı. Lansbury, 2013’te de 88 yaşındayken ömür boyu başarı için Oscar’a layık görüldü.