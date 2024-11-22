Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:20

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:20

Tarım ürünlerinde kullanılan ve böcek kovucu olarak bilinen pestisitin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Pestisit nedir? Pestisit ne işe yarar? Hangi ürünlerde pestisit var? Pestisit zehirlenmesi nedir?

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda ve diğer alanlarda istenmeyen zararlı organizmaları (böcekler, yabancı otlar, mantarlar vb.) kontrol etmek veya yok etmek için kullanılan kimyasal maddelere verilen genel bir isimdir. Pestisitler, tarımsal verimliliği artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar arasında böcek öldürücüler (insektisitler), ot öldürücüler (herbisitler), mantar öldürücüler (fungisitler) ve fare öldürücüler (rodentisitler) bulunur.

PESTİSİT ZARARLARI NELER?

Pestisitler, bazı durumlarda böcek ilaçları gibi maddelerin yanlışlıkla solunmasıyla ya da temas sonucu deri yoluyla emilmesiyle kan dolaşımımıza katılır, hayati organ ve sistemlerimize ulaşırlar. Bu durum sonrası kısa dönem ya da uzun dönemde birtakım etkiler görülebilmektedir.

Pestisitlere maruz kalma sonucunda görülen kısa dönem etkileri deyince aklımıza ilk gelecek olanlar akut zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonlardır. Özellikle tarım işleriyle uğraşanlar büyük risk altındadır. Dikkatsiz ve özensiz yapılan ilaçlamalar sonucu pek çok pestisit zehirlenmesi vakası meydana gelmektedir. Akut pestisit zehirlenmelerinin başlıca belirtileri:

Kusma

İshal

Terleme

Solunum güçlüğü

Çarpıntı

İstemsiz kasılmalar

PESTİSİT TÜRLERİ NELERDİR?