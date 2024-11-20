Yayınlanma: 20.11.2024 - 20:31

Güncelleme: 20.11.2024 - 20:31

Sosyal medyada araştırılan terimlerden biri Soft Launch oldu. Peki, Soft launch nedir? Soft launch ne demek? Soft launch ne anlama geliyor?

SOFT LAUNCH NEDİR?

"Soft launch" sosyal medyada bir ilişki içinde olduğunuzu yarı yarıya belli etmenin bir yoludur. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle “yumuşak lansman”, ilişkinizi sosyal medya hesabınızda duyurmada size kolaylık sağlayabilir.

Bu terim, çevrenizde insanlara bir ilişki içinde olduğunuzu duyurmanızı ancak henüz kiminle olduğunuzu kamuoyuna açıklamamanız anlamına gelir. Terim, özellikle ilişki durumunuzu sosyal medyada paylaşmanızı ancak partnerinizin bir fotoğrafı veya etiketi olmadan paylaşmanızı ifade eder.

Bu şekilde bir ilişkide olduğunuzu çevrenizdekilere ima edebilir ve tüm ayrıntıları paylaşmak zorunda kalmazsınız.

SOFT LAUNCH NEDEN TREND OLDU?

Herkes kişisel hayatı hakkında açıklama yapmayı sevmeyebilir. Mahremiyete değer veren bazı sosyal medya kullanıcıları, "soft launch" yaparak özel hayatlarını açıkça paylaşmamış olur.

Bir ilişkinin ayrıntılarını açıklamadan önce her şeyden emin olmak için beklemek isteyebilirsiniz. Partneriniz hakkında kafanızda soru işaretleri varsa sosyal medya hesabında açıkça paylaşım yapmaktan çekinebilirsiniz.