Pfizer’dan sigara bırakma ilacı Chantix hakkında karar

19 Eylül 2021 Pazar, 12:31

Pfizer, sigara bağımlılığına karşı kullanılan Chantix isimli ilacı nitrozamin adı verilen ve kansere yol açan madde nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağı belirtildi.

FDA tarafından ilacın, 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' açıklandı.

FDA aynı açıklamada, ‘eczacıların ilacın yenisini sağlayana veya doktorları farklı bir tedavi reçete edene kadar mevcut ilaçlarını almaya devam etmeleri gerektiğini’ söyledi.

- NBCNEWS