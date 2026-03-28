Pınar Bulut kimdir? Pınar Bulut kaç yaşında, hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Pınar Bulut, NOW'da yayınlanan Doktor: Başka Hayatta'nın senaristliğinden ayrıldığını duyurdu.

PINAR BULUT KİMDİR?

1982 yılında doğan Pınar Bulut, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu. Türk–İtalyan ilişkileri üzerine master yaptı. Bir süre çeviri yaptıktan sonra senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Kerem Deren'le birlikte Ezel dizisinin senaryosunu yazdı ve ödüller kazandı. Ayrıca, Suskunlar, 20 Dakika ve Maral gibi dizilerle birlikte İkimizin Yerine ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmlerinin senaristliğini de üstlendi. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizinin senaristliğini yaptı. 2020 yılında vizyona giren Güzelliğin Portresi filminin de senaryosunu yazdı. Toy İstanbul'da senaryo yazarlığı atölyesinde dersler vermektedir.

SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER

Ezel (2009-2011)

Suskunlar (2012)

20 Dakika (2013)

Maral: En Güzel Hikayem (2015)

Racon: Ailem İçin (2015)

Tatlı İntikam (2016)

Yıldızlar Şahidim (2017)

Mucize Doktor (2019-2021)

Dünyayla Benim Aramda (2022)

Taçsız Prenses (2023)

Şahmaran (2023-2024)

Doktor: Başka Hayatta (2026-)

Bize Bi'şey Olmaz (2026)

SENARYOSUNU YAZDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

İkimizin Yerine (2016)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

Güzelliğin Portresi (2020)

ÖZEL HAYATI

Pınar Bulut, 2013 yılında meslektaşı Kerem Deren ile evlendi. Ancak bu evlilik boşanma ile sonuçlandı.