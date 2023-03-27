Pınar Deniz'in eski sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü isim herkesi şaşırttı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 21:57

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 21:57

Magazin dünyasında Pınar Deniz, fırtınası esmeye devam ediyor. 'Vatanım Sensin' ve 'Aşk 101' dizileri ile adını geniş kitlelere duyuran Deniz'in özel yaşamı da yakından takip edilmekte. Pınar Deniz'in eski aşkı da çok ünlü bir isim çıktı.

Yakın zamanda Hadise'nin eski sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz'in eski aşkı da çok ünlü bir isim çıktı.

KIZLARI PEŞİNDEN KOŞTURAN YAKIŞIKLI KİM?

Son dönemde Kaan Yıldırım ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz'in eski aşkı da ünlü çıktı. Pınar Deniz geçmişte Kaan Turgut ile aşk yaşamış.

Kaan Turgut TRT 1'de ekranlara gelen ‘Abdülhamit- Payitaht’ta ‘Prens Sabahattin’ rolünü canlandırıyordu.

Deniz ve Turgut iki yıl aşk yaşamış ve evlilik için hazırlık yapmaya başlamıştı. İkilinin aşkı bu süreçte bitti.

Pınar Deniz daha önce eski aşkıyla ilgili ''İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım'' açıklamasında bulunmuştu.

YİĞİT KİRAZCI DETAYI

Öte yandan Pınar Deniz'in bir süre de Yiğit Kirazcı ile birlikte olduğu biliniyor. Yiğit Kirazcı, FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide Yıldırım karakterien can veriyordu.