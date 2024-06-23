Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters Londra’da Filistin için sahneye çıktı

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:19
Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters Londra’da Filistin için sahneye çıktı
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Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Waters, "Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz" dedi.

Waters, "Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim" diye konuştu.


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