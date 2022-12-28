Piriformis sendromuna yakalanan hastalara 'egzersiz' önerisi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Kalçanın derininde bant şeklinde uzanan bir kas olan piriformiste meydana gelen sendrom, özellikle kadınlarda daha sık görülüyor.

Bel, kalça ve bacak ağrısı, bacak arkasına ve ayağa yayılan uyuşma ile karıncalanma belirtileriyle ortaya çıkan piriformis sendromuna yakalanan hastalara egzersiz yapmaları tavsiye edildi.

Özellikle bel ağrısı olan hastalardaki piriformis sendromu sıklığının yüzde 5-6 olduğunu ama son yıllarda bu oranın yüzde 17'lere kadar çıktığı yönünde çalışmalar bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, "Özellikle çok oturan, bisiklet süren, uzun yolculuklar yapan ya da kalça bölgesinde travması, omurgada eğriliği olan kişilerde piriformis sendromunu görmekteyiz" dedi.

Çoban, piriformis sendromunun bacak arkasında, kalçada, belde ağrı yaratması, bel bölgesinden ayağa kadar devam eden uyuşukluğa neden olması sebebiyle bel fıtığı ya da omurilik rahatsızlıklarıyla karıştırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bacaktan, bacağın arkasına, uyruğa, diz altına kadar yayılan ağrı ve uyuşukluk, en sık gördüğümüz bulgular. Oturduğu ve yattığı yerden kalkmayla, uzun süre ayakta kalmayla kalçada oluşan ağrı yine sık belirtilerdir. Piriformis sendromunda ağrılar kronikleşirse bacakta kas güçsüzlüğü, kaslarda erime görülebilir. Karın ağrısı, özellikle kadınlarda pelvik ağrı ya da ilişki sırasında ağrı, kasıklara yayılan ağrı yine bu hastalığın belirtisi olabilir."

"ÖZEL TESTLERLE TANIYI KOYABİLİRİZ"

Çoban, piriformis sendromunun bel fıtıklarından ayrılabilmesi için tanının önemli olduğunu vurgulayarak, "Görüntüleme metotları her zaman pozitif bulgu vermeyebilir. Piriformis kasını aktive edecek, bu ağrıyı oluşturacak manevralar dediğimiz özel testlerle de tanıyı koyabiliriz" dedi.

Egzersizin tedavinin önemli parçası olduğunu ifade eden Çoban, sözlerini şöyle tamamladı: