Pirinçleri ziyan etmeyin. Meğer pilav böyle pişirilirse lezzetli oluyormuş

Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:07

Güncelleme: 28.04.2023 - 23:07

Ayçiçek yağıyla pirinç pilavı yapmayın. Yapacağınız pilavın lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka tereyağı veya zeytinyağı kullanın. Kıvamı tam tutan pirinç pilavı yapmak için şimdi sizlerle paylaşacağımız tarifi deneyebilirsiniz.

LEZZETLİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay kaşığı tuz

LEZZETLİ PİLAVIN HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye tereyağını koyun. Daha sonra arpa şehriyenin rengi kahverengi olana kadar güzelce kavurun.

Bu sırada pirinçleri yıkayın ve suyunu düzün. Suyunu tamamen süzdürdüğünüz pirinçleri pilav tenceresine aktarın ve orta kısımları şeffaf bir renk alana kadar şehriyelerle birlikte kavurun.

Kavrulan pirinçlerin üzerine tuzu ve tavuk suyunu ilave ederek kapağını kapatın. 10 dakika kadar pişmeye bırakın.

Arzuya göre pilav tenceresini nemli bir mutfak bezi ile sarıp, pilavı demlenmesi için dinlendirebilirsiniz.

Tane tane pilav için bilmeniz gereken püf noktalar:

* Pişirmeden önce pirinci ılık ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.





* Pilavın lapa olmaması için pirinci iyice yıkayın.

* Pilavı pişirirken mümkün olduğu kadar karıştırmamaya özen gösterin.





* Pilava lezzet katmak için et tavuk suyu kullanın.





* Pilavların bembeyaz olması için pirinci yıkadıktan sonra üzerine birkaç damla limon sıkın.





* Tane tane pilav için pişirirken tencereye 1-2 dilim limon koyun.





* Pilavı derin olmayan ve geniş bir tencerede pişirin.

* Pilavın demlenmesi çok önemli. Bu yüzden ocaktan aldığınız tencerenin üzerine havlu kağıt koyup kapağını kapatın.





* Pilavın tuzunu pirinçleri kavururken atarsanız hem pilav daha lezzetli olur hem de pirinçler kırılmaz.





Pilavı pişirirken kapağını açmamaya özen gösterin.



Derleme: Cumhuriyet.com.tr - Görseller - youtube.com