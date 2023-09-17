Pirinçteki gizli tehlike: Pişirirken dikkat! Bunları yapmadan yemeyin

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:02

Pirinç, Asya ve Afrika gibi birçok ülkede temel bir besin maddesi olarak tüketilmektedir. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen ikonik yemeklerin ana malzemesi olarak da kullanılır. Türkiye'de de oldukça fazla kullanılan pirinç, pişirmeden önce yıkamak gerekip gerekmediği konusu, mutfaklarda sıkça sorulan bir sorudur.

Şefler ve aşçılar, pirinci yıkamanın pirinç tanelerinde bulunan nişasta miktarını azalttığını iddia ederler. Bunun, durulama suyunun bulanık olmasından anlaşılabilir; çünkü yapılan çalışmalar, pirinç tanelerinin yüzeyinde, öğütme işlemi sırasında serbest nişasta (amiloz) biriktiğini göstermiştir.

Ancak, mutfak uzmanları arasında, bazı yemekler için pirinci yıkamanın savunulduğu durumlar da vardır. Özellikle yapışkan, kremsi bir dokuya ihtiyaç duyulan risotto, paella ve pirinç pudingi gibi yemeklerde yıkamaktan kaçınılır.

PİRİNÇİ YIKAMAK YAPIŞKANLIĞI ETKİLİYOR MU?

Yapılan son bir çalışma, pirinci yıkamanın yapışkanlık veya sertlik üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdi. Ancak, bu çalışma aynı zamanda yapışkanlığın, yıkama işlemiyle değil, pirinç türüne bağlı olduğunu ortaya koydu. Yani, yapışkanlığı etkileyen kritik faktör, pirinç çeşididir.

Bazı insanlar için pirinci yıkamak hala önemlidir, çünkü geleneksel olarak pirinç, kabuk soyma işleminden sonra kalan toz, böcek, taş ve kabuk parçalarını temizlemek için yıkanırdı. Ayrıca, plastiklerin gıda tedarik zincirinde yaygın olarak kullanılması nedeniyle pirinç de dahil olmak üzere gıdalarda mikroplastikler bulunmuştur. Yıkama işlemi, pişmemiş pirinçteki plastiklerin yüzde 20'sine kadarını temizleyebilir.

PİRİNÇİ YIKAMAK SAĞLIKLI MI?

Pirinci yıkamanın bir diğer faydası da arsenik seviyelerini azaltmasıdır. Ancak, pirincin arsenik seviyeleri yetiştirildiği yere, çeşidine ve pişirme yöntemine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, pirincinizi yıkayarak sağlığınız için bir önlem alabilirsiniz.

Pirinç yıkamak bakterileri önleme konusunda herhangi bir fayda sağlamaz, çünkü yüksek pişirme sıcaklıkları zaten bakterileri öldürür. Ancak, pişmiş veya yıkanmış pirinci oda sıcaklığında uzun süre bekletmek, Bacillus cereus adlı patojen bakterilerin sporlarını aktive edebilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sonuç olarak, pirinci yıkamak veya yıkamamak kişisel tercihlere ve sağlık endişelerine bağlıdır. Ancak, plastik ve arsenik gibi sağlık sorunlarını dikkate alarak bu kararı vermek önemlidir.

Uzmanlar pirincin yıkanması veya yıkanmamasının pirinci kullanacağınız yemeğe, kişisel tercihlere ve sağlık endişelerinize bağlı olduğunu belirtiyor. Pirincin türü, mikroplastik içeriği ve arsenik seviyeleri gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Pirinci yıkamanın bazı faydaları olabileceğini ancak kesinlikle gerekliliği konusunda herkesin kendi kararını vermesi gerektiğini vurguluyor.