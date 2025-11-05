Ateşin büyüleyici görüntüsü, birçok insanda ilgi uyandırabilir. Ancak bazı kişiler için bu ilgi, bir takıntıya dönüşebilir. Peki, Piromani nedir​? Piromani hastalığı neden olur? Piromani hastalığı tedavisi

PİROMANİ NEDİR?

Piromani, kişinin bilinçli olarak yangın çıkarma dürtüsünü kontrol edememesi ile karakterize bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip bireyler, ateş yakmaktan veya yangın izlemekten haz ve tatmin duygusu hissederler. Piromani, genellikle bir çıkar ya da intikam amacıyla yapılmaz; kişinin içsel bir dürtüsünü bastıramaması sonucu ortaya çıkar.

Psikiyatride dürtü kontrol bozukluğu grubunda yer alan bu hastalık, çocukluk veya ergenlik döneminde başlayabilir. Piromani hastaları çoğu zaman, yangın sonrasında duydukları heyecanı yeniden yaşamak için bu davranışı tekrar ederler.

PİROMANİ NEDEN OLUR?

Piromani hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmese de, çocukluk travmaları, ihmal, öfke kontrol bozukluğu, dikkat çekme isteği ve bastırılmış duyguların dışavurumu gibi psikolojik faktörlerle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, bazı kişilerde stres veya anksiyete durumlarında ateş yakmanın rahatlama hissi yarattığı da gözlemlenmiştir.

PİROMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Piromani tedavisinde en etkili yöntem psikoterapidir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), kişinin dürtülerini tanımasına ve kontrol altına almasına yardımcı olur. Bazı vakalarda ilaç tedavisi de sürece destek olarak uygulanabilir. Uzmanlar, erken teşhis edilmediğinde piromani hastalarının çevreye ve kendilerine ciddi zarar verme riski taşıdığını belirtiyor.