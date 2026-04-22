Pistlerde robot devrimi: İnsansı robot 'Lightning' dünya rekorunu paramparça etti

Çin’in teknoloji hamleleri, bu kez spor sahalarında insan sınırlarını zorlayan bir başarıya imza attı. Geride kalan hafta sonu düzenlenen yarı maratonda sahne alan "Lightning" (Şimşek) adlı insansı robot, 21 kilometrelik parkuru 50 dakika 26 saniye gibi ulaşılması güç bir sürede bitirerek dünya gündemine oturdu. Bu sonuçla Lightning, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo’ya ait olan 57 dakika 20 saniyelik insan dünya rekorunu geride bırakmakla kalmadı, robotik mühendisliğin bir yıl içindeki akıl almaz gelişimini de kanıtladı. Geçtiğimiz yıl benzer bir yarışı 2 saat 40 dakikada tamamlayan robotların ardından gelen bu zafer, bilim dünyasında "teknolojik kırılma noktası" olarak tanımlanıyor.

LİGHTNİNG: 169 SANTİMETRELİK TEKNOLOJİ HARİKASI

Çinli teknoloji devi Honor bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen Lightning, 169 santimetre boyu ve dikkat çekici kırmızı gövdesiyle yarışın odak noktası oldu. Otonom navigasyon sistemi sayesinde parkuru herhangi bir dış müdahale olmaksızın tarayan robot, yüksek hızlı işlemcileri ve gelişmiş denge sensörleri ile rakiplerine fark attı. Yarışın en hızlı insan koşucusu Zhao Haijie, bitiş çizgisini 1 saat 7 dakika 47 saniyede geçerken, robotların hızı karşısındaki şaşkınlığını "Yanımdan bir rüzgar gibi geçip gittiler" sözleriyle ifade etti. Bu durum, insan fizyolojisinin biyomekanik karşısındaki yerini de tartışmaya açtı.

TEKNOLOJİ İLERLİYOR ANCAK AŞILMASI GEREKEN ENGELLER VAR

Bu tarihi zafere rağmen, sahadaki tüm robotlar aynı başarıyı sergileyemedi. Organizasyonda yer alan robot sayısının geçen yıla göre beş kat artması, beraberinde bazı teknik aksaklıkları da getirdi. Yarışın start anında dengesini kaybedip düşen ve bariyerlere çarpan insansı robotlar, otonom teknolojilerin hala gelişim aşamasında olduğunu gösterdi. Ayrıca parkura çıkan insansı makinelerin yüzde 40'ının uzaktan kumanda ile yönetilmesi, "tam otonom sporcu" hedefi için katedilmesi gereken bir yol olduğunu kanıtladı. Honor takımı kaptanı Ma Huaze, bu çapta bir organizasyonda yeni nesil güncellemeleri test etmenin büyük bir risk ve sorumluluk olduğunu belirtti.

SPORUN GELECEĞİ: 2025 PEKİN İNSANSI ROBOT OYUNLARI'NIN ARDINDAN

Çin'in spor ve robotik alanındaki entegrasyonu aslında yeni değil. 2025 yılında Pekin’de düzenlenen dünyanın ilk İnsansı Robot Oyunları; futbol, boks ve dövüş sanatları gibi branşlarda makinelerin rekabetine sahne olmuştu. Ancak bir maraton gibi dayanıklılık ve strateji gerektiren bir alanda insan rekorunun bu denli büyük bir farkla kırılması, atletizmin geleceği hakkında yeni soruları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, yakın gelecekte sadece robotların yarıştığı özel olimpiyatların ve liglerin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu öngörüyor.