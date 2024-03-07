Placebo İstanbul'a ne zaman gelecek? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında İstanbul'a gelecek. Peki, Placebo İstanbul'a ne zaman gelecek? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:44
Placebo İstanbul'a ne zaman gelecek? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?
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İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 'Blind Festival' kapsamında, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Grup İstanbul'da en son 2022 yılında konser vermişti. Peki, Placebo İstanbul'a ne zaman gelecek? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

PLACEBO İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Placebo, 4 Ağustos’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Blind Festival'in programında Placebo’nun yanı sıra yerli ve yabancı pek çok sanatçı ve grup yer alıyor. Biletler 12 Mart Salı günü 12.00’de Passo’da satışa çıkacak.

PLACEBO HAKKINDA

Grup,1994 yılında Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kuruldu. İlk albümü Placebo'yu 1996'da piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere’de altın plak kazandı. Grup, 1998’de çıkardığı ikinci albümü 'Without You I’m Nothing'de David Bowie ile düet yaptı. Alternatif rock grubu, şimdiye kadar 8 stüdyo albümü çıkardı. Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girdi, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.


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