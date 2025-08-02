Plajlarda bu yaz: Retro esintiler, cesur kesimler ve zamansız şıklık

Ayaklarımızın altında kum taneleri, saçımızda deniz tuzu, tenimizde güneşin sıcak dokunuşu… Her biri yazın, rahatlığın ve özgürlüğün simgesi. Bu yaz, deniz kokan mayolar, ışıldayan bikiniler, retro desenler, doğallık ve çabasız şıklık plajlarda karşımıza çıkıyor.

Asimetrik kesimler ve kesik (cut-out) ayrıntılar, mayo ve bikinilere bambaşka bir hava katıyor. Bel, sırt ve göğüs kesikleriyle cesur bir tavır sergileyen bu tasarımlar, geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da plajların favorisi olmaya devam ediyor.

RETRO DESENLER

Bu yaz sahillerde nostalji rüzgârı esiyor! Retro desenler, mayo ve bikinileri süslüyor. 1960’ların renkli dalgalı desenleri, zamansız çizgiler, klasik siyah-beyaz puantiye desenleri, 50’li yıllardan ilham alan yüksek bel bikini altları ve tek parça mayolarla sahilde retro bir şıklık yaratmak mümkün. 70’lerin büyük çiçek desenleri ve geometrik desenleri modern tasarımlarla birleşerek nostalji ve günümüz arasında tatlı bir denge kuruyor. Sahilde sade şıklığı tercih edenler için bir diğer seçenek de bandaj (bandeau) bikini üstleri.

Bandaj bikini üstleri, hem sahilde hem de sahilden akşama devam etmek isteyenler için 90’ların retro havasıyla sade bir şıklık sunuyor. 1980 ve 90’ların ikonik desenlerinden olan leopar ve hayvan desenleri, bu yaz tekrar popülerlik kazandı. Plajda dikkat çekici bir hava yaratmayı isteyenler, bikini ve mayoları hayvan desenleriyle birleştiriyor.

Asimetrik kesimler ve kesik (cut-out) ayrıntılar, mayo ve bikinilere bambaşka bir hava katıyor. Bel, sırt ve göğüs kesikleriyle cesur bir tavır sergileyen bu tasarımlar, geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da plajların favorisi olmaya devam ediyor.

DERİN SIRT DEKOLTELERİ

Halter mayolar, bu yazın en dikkat çeken parçalarından biri. Özellikle derin sırt dekolteli modelleriyle, rahatlıkla şıklığı birleştiriyor. Atletik üst bedene sahip kadınlar için ideal olan bu tasarım, Lady Diana’nın da favori mayo modellerinden biriydi. Zarif omuz detayları ve feminen duruşu vurgulayan halter yaka mayolar, beyaz, kırmızı ve lacivert gibi klasik renklerle stilinize spor bir şıklık katıyor. V yaka ve derin sırt dekolteli mayolar da halter yaka gibi sofistike bir görünüm için zamansız birer parça.

TEK OMUZLU ÇAPRAZ KESİMLER

Tek omuzlu ve çapraz kesimli modeller, özgün kesimleriyle sofistike bir şıklık sunarak plajda göz alıcı bir görünüm yaratıyor. Farklı kesimler ve cesur detaylarla, stilini vurgulamak isteyenler için en doğru seçenek bu yaz yine bu modeller.