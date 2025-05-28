Plüton'a komşu oldu: Yeni cüce gezegen keşfedildi

Güneş'in etrafında dönen ve tam olarak gezegen sıfatına ulaşamayan birçok cüce gezegen bulunuyor. Yıllar sonra tespit edilen ve Pluton’un yakınlarında olduğu belirtilen yeni cüce gezegen ise bunların arasındaki en büyüklerden biri olabilir. Üstelik bu cüce gezegenin Güneş etrafındaki yörüngesi bizim gezegenimizin yörüngesini utandıracak kadar büyüklüğe sahip.

Keşfedilen bu yeni cüce gezegene 2017 OF201 adı verildi; Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi bu cismi 21 Mayıs'ta kataloğuna ekledi. Sınıflandırılan bu gezegenin 470 ila 820 kilometre arasında bir genişliğe sahip olduğu belirtilmiş. Üst boyut sınırı, küçük gezegeni Mars ve Jüpiter arasında yer alan kuşaktaki en büyük asteroit olan ve 952 km çapa sahip Ceres ile aynı kategoriye sokuyor.





İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmacı olan Sihao Cheng liderliğindeki gökbilimciler ekibi, 2017 OF201'i ilk olarak arşiv görüntülerinde tespit etti, ancak nesne ancak şimdi resmi olarak bir trans-Neptünyen nesne (TNO) olarak tanındı. TNO'lar güneş sisteminde, Güneş'e Dünya'dan 30 kat daha uzak olan Neptün'ün ötesinde, Güneş'in yörüngesinde dönen cisimlerdir.

Ancak 2017 OF201, uzak TNO'lar arasında bile üstün bir yapıya sahip. Bunun nedeni yörüngesinin onu Güneş'ten 838 astronomik birime kadar uzak olması. Bu da yeni cüce gezegenimizi Neptün'den yaklaşık 30 kat daha uzak yapıyor. EarthSky tarafından bildirildiği üzere, 2017 OF201 en yakın olduğu anda bile Güneş'in 45 AU yakınına gelebiliyor.

Bu durum bizi Kuiper Kuşağı'ndaki cisimlerin garip kümelenmesine yerçekimsel bir açıklama olarak öne sürülen, uzak dünya teorisi (9.Gezegen’e götürüyor. Bu fenomeni açıklamak için başka fikirler de ortaya zaman zaman atıldı (yerçekimsel etkiye sahip bir enkaz halkası ya da hatta ilkel bir kara delik gibi) ancak hiçbir şey insanoğlunun ilgisini güneş sistemimizin diğer dünyalarından o kadar uzakta olan ve hiç gözlemlenmemiş uzak bir gezegen kadar çekememişti.