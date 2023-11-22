Polatların ardından: ‘Tayyargiller’den inek sağma görüntüleri
Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Polat çiftinin ardından gözlerin çevrildiği ‘Tayyargiller’den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Çift, köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmaya başladı.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra lüks yaşantıları ile gündeme gelen Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti, tüm gösterişli paylaşımlarını silmişlerdi.
Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra gözler ‘Tayyargiller’ olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.
Haklarında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesaplarında temizliğe girişen çift, köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmaya başladı. Kısa sürede dikkat çeken paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.
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