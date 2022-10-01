'Polikistik over sendromu kadınlarda diyabet riskini artırabilir'
Üreme döneminde 10 kadından 1’inde görülen ve adet düzensizliği ve erkek tipi hormon fazlalığıyla seyreden kadınlardaki en sık kısırlık nedeni olan Polikistik Over Sendromu'nun yaygın görüldüğünü söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, “PCOS'lu kadınlar, normal vücut ağırlığının koruyarak uzun vadede karşılaşabilecekleri sağlık sorun riskini azaltabilir” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu 7 soruda Polikistik Over Sendromu’nu özetledi. PKOS, bir hormon dengesizliğinin olduğunu belitten Dr. Kazibe Koyuncu, “PKOS adet düzensizliğine, saç ve akne artışına neden olabilir ve doğurganlığı etkileyebilir” açıklamasında bulundu.
POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?
“PKOS adet dönemlerinizde çeşitli şikayet oluşturabilir, doğurganlığınızı, hormonlarınızı ve görünüşünüzle ilgili fikirlerinizi etkileyebilir” diyen Koyuncu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“PKOS, uzun dönemde de sağlığınızı etkileyebilir. PKOS’ tan etkilenen kadın sayısı tahminleri yüzde 2-26 arasında farklılık gösteriyor. Polikistik yumurtalıklar normal yumurtalıklardan biraz daha büyüktür ve iki katı folikül sayısına sahiptir. Ultrasonda polikistik yumurtalıklara sahip olmak, mutlaka PCOS'unuz olduğu anlamına gelmez. PKOS'lu kadınlarda polikistik yumurtalıkların yanı sıra eşlik eden semptomlar da olabilir.”
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN SEMPTOMLARI
Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, Polikistik Over sendromunun semptomlarını ise şöyle sıraladı:
- Düzensiz mensturasyon veya mensturasyon olmaması
- Kıllanma artışı
- Saç dökülmesi
- Aşırı kilolu olmak, kiloda hızlı bir artış yaşamak veya kilo vermekte zorluk çekmek
- Yağlı cilt, akne
- Gebe kalmada zorluk.
PKOS depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açtığını belirten Dr. Koyuncu, belirtilerin kişiler arası farklılık gösterdiğini, bazı kadınlarda semptomlar hafif seyrederken, bazen daha şiddetli semptomlar görüldüğüne dikkat çekti.
PKOS TANISI NASIL KONUR?
“Ultrason taramasında polikistik yumurtalıklara sahip olmak, PKOS'unuz olduğu anlamına gelmez” diye vurgulayan Dr. Koyuncu, “PKOS semptomları özellikle kilo alıp verme gibi durumlara göre artıp azalma eğilimi gösterebilir. Bu durum teşhis koymayı zorlaştırmaktadır ve teşhis konma zamanını uzatabilmektedir. Tanı için aşağıdaki durumlardan ikisine sahip olmanız gerekmektedir” dedi ve şöyle devam etti:
- Düzensiz, seyrek adet görme veya hiç adet görmeme,
- Kıllanma artışı ve/veya testosteron seviyelerinin normalden yüksek olması
- Ultrasonda PKO görünümü.
PKOS UZUN DÖNEM YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Uzun dönem yan etkilere ilişkin de açıklamada bulunan Dr. Koyuncu bu belirtileri şöyle sıraladı:
- İnsülin direnci ve diyabet
- Hipertansiyon ve kalp hastalığı
- Kanser
- Depresyon ve mod değişiklikleri
- Horlama ve uykusuzluk.
TAKİP VE TEDAVİ
Öncelikle sağlıklı bir yaşam tarzı tercih edilmesi gerekliliğine dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, düzenli olarak muayene olmak uzun dönem yan etkileri azalttığını, doktorun gerekli görürse medikal ya da cerrahi tedavi seçeneklerini değerlendirilebildiğini ifade etti.
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