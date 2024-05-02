Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:08

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:08

Doğal bir temizlik aleti olan Ponta taşı, birçok yerde kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Her evde olması gereken bu doğal taşın ne olduğu ve faydaları da merak konusu oldu. Peki, Ponza taşı nedir? Ponza taşının faydaları neler?

PONZA TAŞI NEDİR?

Ponza taşı, aynı zamanda topuk taşı, sünger taşı, köpük taşı, nasır taşı gibi çeşitli isimlerle de biliniyor. Tamamen doğal bir taş olan ponza taşı, süngerimsi ve hafif yapıda bir volkanik taş olarak uzun yıllardır kullanılıyor. Kabarcıklı volkanik lavın suyla buluşması ile oluşan sünger taşı ile cilalama, parlatma ve temizleme yapmak aslında oldukça bilinen bir yöntem. Ponza taşı kullanmanın en büyük avantajlarından biri, zehirli kimyasal içermeden temizlik yapmayı sağlaması.

Hepimizin bildiği gibi ponza taşı öncelikle sertleşen topuklardaki ölü deriyi gidermede ve cildi pürüzsüz hale getirmede kullanılıyor. Yumuşak, gözenekli ve köpüksü yapısı ile pürüzleri gidermek için kullanılan ve sünger taşı adıyla da bilinen bu taşın adı “pomza taşı” yerine “ponza taşı” olarak günlük kullanıma yerleşmiş durumda.

PONZA TAŞININ FAYDALARI NELER?

Ponza taşı, topuklarınızdaki çatlakları gidermek ve pedikür yaparken ayaklarınızdaki ölü derileri gidermek için kullanılan bir doğal taştır. Ponza taşının amacı, topuk temizleme amacı ile kullanılan bu aparat ayrıca el, kol ya da dirseklerde de oluşan nasır oluşumlarını gidermek amacı ile de kullanılmaktadır. Ayak bakımı haricinde ise genellikle inşaat sektöründe, kırtasiye malzemelerinde ve tekstil alanında da kullanılmaktadır.