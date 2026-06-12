Pop Art'ın öncüsüydü: Ünlü ressam David Hockney hayatını kaybetti

Kapak fotoğrafı: Getty Images

Ressam, sanatçı ve Pop Art’ın öncülerinden David Hockney 88 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC’nin aktardığına göre 1937’de Britanya’da doğan sanatçı hayatını kaybetti.

Modern çağın önde gelen sanatçılarından biri olan Hockney'nin dün evinde öldüğü bildirildi. Ressamın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Hockney'nin yayıncısı Erica Bolton "20. ve 21 yüzyıl modern sanatının önemli figürlerinden biri olan David Hockney, 11 Haziran 2026 tarihinde evinde huzur içinde vefat etti" diye yazdı.

POP ART'IN ÖNCÜSÜYDÜ

Hockney 20’nci yüzyılda yüksek sanata karşı çıkan bir akım olarak doğan Pop Art’ın öncülerindendi. Hockney, sanatına ve üretimine gündelik hayattan her nesneyi ve detayı dahil etmesiyle biliniyor.