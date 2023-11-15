Popstar Mehtap Yılmaz, kısmi felç geçirdi
Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, dün gece apar topar hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.
Seneler önce ekrana gelen Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehtap Yılmaz'ın dün beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği ileri sürüldü.
TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR
Mehtap Yılmaz'ın bağlı olduğu müzik şirketinin hesabından şarkıcının sedye ile hastaneye girdiği görüntüler paylaşıldı.
Şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen paylaşımda "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
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