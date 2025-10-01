Popüler diyet uzun vadede zarar veriyor: Keto diyet karaciğeri tehdit ediyor

Düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve orta düzey protein alımına dayalı keto diyeti, kısa vadede kilo kaybı sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Utah Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir yıllık deneyde, keto diyetiyle beslenen farelerde karaciğer yağlanması, glikoz intoleransı ve tehlikeli düzeyde kolesterol yükselmesi gözlemlendi.

KETO DİYETİ NEDİR?

Keto diyeti, vücudu “ketozis” durumuna sokmayı amaçlayan düşük karbonhidratlı bir beslenme modelidir. Normalde enerji kaynağı olarak karbonhidratlardan elde edilen glikoz kullanılırken, keto diyetinde vücut enerji için yağ depolarını yakar ve karaciğer bu yağları ketonlara dönüştürür. Diyette et, balık, yumurta, yağlı süt ürünleri, avokado, kuruyemiş ve düşük nişastalı sebzeler gibi besinlere izin verilir. Diyetin, dirençli epilepsi tedavisinde faydalı olduğu ve kısa süreli kilo kaybı sağladığı biliniyor. Ancak araştırmacılar, bu beslenme biçiminin uzun vadeli etkilerinin yeterince incelenmediğini belirtiyor.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışmada erkek ve dişi fareler, yaklaşık bir yıl boyunca keto diyetiyle (yaklaşık yüzde 90 yağ içeren beslenme) beslendi. Araştırmacılar, keto diyetiyle beslenen grubu düşük yağlı, standart yüksek yağlı ve düşük yağlı–orta proteinli diyet gruplarıyla karşılaştırdı. Keto grubundaki fareler başlangıçta kilo kaybetti ancak zamanla karaciğer yağlanması, insülin bozuklukları, glikoz intoleransı ve kan yağlarında aşırı yükselme (hiperlipidemi) geliştirdi.

Laboratuvar testleri, insülin salgısında hücresel düzeyde işlev bozuklukları olduğunu ortaya koydu. Araştırma ekibi, “Keto diyeti ilk etapta kilo kaybı sağlasa da, bu etki kalıcı değildir ve diyabet ya da obezite için tedavi olarak görülmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

UZMANLARDAN UYARI

Araştırmacılar, keto diyetinin başlangıçta sağlıkta bazı iyileşmeler sağlayabileceğini ancak uzun süre uygulandığında glikoz intoleransının kötüleştiğini ve insülin salgısının bozulduğunu belirtiyor. Üstelik bu etkilerin tersine çevrilebileceği bulunsa da, bazı uzun vadeli zararların kalıcı olabileceği uyarısında bulunuyorlar.