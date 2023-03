Portakaldan 20 kat fazla c vitamini içeren meyve! Cildi de gençleştiriyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:05

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:05

C vitamini vücudumuz için çok önemli bir vitamindir. C vitamini portakal, mandalina ve limon gibi yiyeceklerde bulunuyor. Antioksidan vitaminlerden bir tanesi olan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. C vitamini aynı zamanda da enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı korunmada önemli görevler üstlenir. Ayrıca C vitamini ısı, ışık, metal ile temas gibi durumlarda kolaylıkla kaybolabilen hassas bir vitamin türü olarak bilinir.

PORTAKALDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ MEYVE

Yapılan bir araştırmada portakaldan çok daha güçlü bir meyve keşfedildi. O meyve liçi meyvesi.

Sözcü'de yer alan bir içerikte; Liçi meyvesi hakkında bazı detaylar paylaşıldı.

Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur. Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.

LİÇİ MEYVESİNİN BAŞLICA FAYDALARI NELERDİR?

Liçi, C vitamini açısından oldukça zengindir. Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor.