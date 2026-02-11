Porto Riko nerede? Porto Rikolular ABD vatandaşı mı?

“Porto Riko nerede?” ve “Porto Rikolular ABD vatandaşı mı?” soruları özellikle seyahat, göç ve siyaset gündeminde sıkça araştırılıyor.

PORTO RİKO NEREDE?

Porto Riko, Karayipler’de Büyük Antiller takımadaları içinde yer alıyor.

Küba’nın doğusunda

Dominik Cumhuriyeti’nin doğusunda

Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu arasında

Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca İspanya ve ABD gibi güçlerin kontrolünde bulunmuş bir ada ülkesi.

Başkent San Juan’dır ve ada yaklaşık 3 milyondan fazla nüfusa sahiptir.

PORTO RİKO BİR ÜLKE Mİ?

Porto Riko teknik olarak bağımsız bir ülke değildir. ABD’ye bağlı “unincorporated territory” (örgütlenmemiş bölge) statüsündedir.

Bu ne anlama gelir?

Kendi yerel hükümeti ve valisi vardır.

ABD federal yasalarının büyük kısmı geçerlidir.

Ancak ABD Kongresi’nde oy hakkı yoktur.

Porto Riko eyalet değildir, ancak tamamen bağımsız da değildir.

PORTO RİKOLULAR ABD VATANDAŞI MI?

Evet. Porto Rikolular 1917 yılından bu yana ABD vatandaşıdır.

ABD Kongresi tarafından çıkarılan Jones-Shafroth Yasası ile ada halkına Amerikan vatandaşlığı verilmiştir.

Bu durum şu hakları sağlar:

ABD pasaportu taşıyabilirler.

ABD anakarasında serbestçe yaşayabilir ve çalışabilirler.

ABD ordusunda görev alabilirler.

Ancak önemli bir fark vardır:

Porto Riko’da yaşayanlar ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanamaz. Oy kullanabilmek için ABD eyaletlerinden birinde ikamet etmek gerekir.

PORTO RİKO NEDEN ABD’YE BAĞLI?

Ada, 1898 yılında İspanya-Amerika Savaşı sonrası İspanya’dan alınarak ABD kontrolüne geçti. O tarihten beri ABD’ye bağlı bir bölge olarak yönetiliyor.

Ada halkı zaman zaman referandumlarla üç farklı seçeneği tartışıyor:

ABD eyaleti olmak

Mevcut statüyü korumak

Tam bağımsızlık

Ancak henüz kesin bir statü değişikliği gerçekleşmiş değil.