Prens Charles, babası ölmeden önce onunla yaptığı son konuşmayı açıkladı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 18:03

Prens Charles, 99 yaşında hayatını kaybeden babası Prens Philip'e ölmeden önce söylediği son sözleri paylaştı.

Independent Türkçe’nin Page Six'in haberinden aktardığına göre ölümünden bir gün önce Edinburg Dükü ve oğlu Prens Charles, Prens Philip'in 100. yaş gününe dair sohbet etmiş.

"Prince Philip: The Royal Family Remembers" (Prens Philip'i Kraliyet Ailesi Anlatıyor) isimli belgeselde konuşan Galler Prensi o gün babasına "Senin doğum gününden bahsediyoruz" dediğini aktarıyor. Prens Charles'ın bu sözlerinin ardından Prens Philip, "Pekala bunun için yaşıyor olmam gerekiyor değil mi" ifadelerini kullanmış.

Babasının sözlerinin ardından Prens Charles, "Bunu söyleyeceğini biliyordum" diyerek karşılık vermiş.

Söz konusu konuşmadan bir gün sonra Prens Philip 99 yaşında hayata veda etmişti. Edinburg Dükü'nün ölümü Buckingham Sarayı'nın Twitter hesabından şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Majesteleri Kraliçe, sevgili eşi Ekselansları Edinburg Dükü Prens Philip'in ölümünü derin bir üzüntüyle duyurdu."

Prens Harry de belgesel için röportaj verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Büyükannemin bakış açısından 73 yıllık evliliği boyunca böyle birinin omzunda olması... Bundan daha iyi olamaz.”

Prens Philip'in torunu Zara Tindall da büyükbabasına dair "Yaşlanıyordu ve kesinlikle bundan nefret ediyordu" dedi.

Belgesel, 22 Eylül'de BBC One'da yayımlanacak.

Bununla birlikte Birleşik Krallık'ta Yüksek Mahkeme, Prens Philip'in vasiyetnamesinin monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli tutulmasına karar verdi. Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının çıkarılmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine hükmedildi.