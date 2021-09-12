Prens Harry, en sevilen kraliyet üyeleri arasında sondan ikinci çıktı

12 Eylül 2021 Pazar, 11:25

Yeni bir YouGov anketi Prens Harry'ye dair olumlu görüşlerin birkaç ay içinde yüzde 9 düştüğünü kaydetti. Verilere göre olumlu düşünenlerin oranı nisanda yüzde 43 iken ağustosta yüzde 34'e geriledi.

Kamuoyunun Meghan Markle hakkındaki fikri de kötü yönde değişti; martta düşes hakkında olumlu düşündüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 31'ken bu oran nisanda yüzde 29'a, şimdiyse yüzde 26'ya düştü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen ankete çeşitli siyasi geçmişlerden ve yaş gruplarından 1,667 yetişkin katıldı.

Kamuoyunun yalnızca yüzde 6'sının olumlu görüş belirttiği Prens Andrew en sevilmeyen kraliyet üyesi olmaya devam ediyor.

ORANLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

YouGov, Harry ve Meghan'ın bu yıl martta Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajdan ve "aynı zamanda Covid-19 pandemisi ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine dair açıklamalarına verilen kötü tepkilerden" bu yana onay oranlarının düşmeye devam ettiğini söyledi.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ALMIŞTI

17 Ağustos'ta Harry ve Meghan, sahibi oldukları Archwell Vakfı'nın internet sitesinde hayranlarına Afganistan'daki durum, 14 Ağustos'ta meydana gelen Haiti depremi ve pandemi nedeniyle "ne diyeceklerini bilemediklerini" söyleyen bir açıklama paylaşmıştı.

Açıklamaları "Dünya şu anda son derece kırılgan" diye başlıyordu.

Çift, kamuyu insani yardım kuruluşlarını desteklemeye çağırarak "Herhangi bir kişi veya topluluk acı çektiğinde her birimizin içinden bir parça, farkında olsak da olmasak da, bu acıyı paylaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Uluslararası bir topluluk olarak, insanlığımızı kanıtlayacak olan, tanıdıklarımız ve belki de asla tanışamayacaklarımızın yaşadığı acıyı hafifletmek için şimdi aldığımız kararlar olacaktır."

Çift, açıklamayı paylaştıktan kısa bir süre sonra eleştirmenlerden tepki aldı.

Radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer bir tweet'te şunları yazdı:

“Tanrıya şükür, 'ne diyeceğini bilemeyen' Harry ve Meghan dünyanın korkunç durumu hakkında konuştu, bu yüzden şimdi hepimiz ne hissetmemiz, söylememiz ve yapmamız gerektiğini biliyoruz.”

Öte yandan kraliyet biyografisi yazarı Angela Levin, çifti "bir çeşit alternatif, aydınlanmış bir kraliyet ailesi kurmaya çalışmakla" suçladı. Levin, Daily Mail'e, "'Şefkatli' jestlerinin çoğu gibi, kendilerinin ne yapacağına ve Archwell Vakfı'ndan herhangi bir bağış yapılacağına dair hiçbir belirti yok" dedi.

GENÇLER ARASINDA SEVİLİYORLAR

Popülerliklerindeki genel düşüşe rağmen, Harry ve Meghan gençler arasında en sevilen kraliyet ailesi üyeleri olmaya devam ediyor.

18 ile 24 yaş arasındakilerin yüzde 47'si Harry'ye olumlu bakarken Meghan'a olumlu bakanların oranı yüzde 50.

Buna karşın 65 yaş üstü kişilerin sadece yüzde 13 ile 18'i çifte olumlu bakıyor.