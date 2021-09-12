Prens Harry, en sevilen kraliyet üyeleri arasında sondan ikinci çıktı
Yeni bir anket, Prens Harry'nin, Prens Andrew'dan sonra kraliyet ailesinin en sevilmeyen üyesi olduğunu gösterdi. Prens Harry eşi Meghan Markle'la birlikte 19 Şubat 2021'de İngiltere Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmayı resmi olarak bırakmıştı.
Yeni bir YouGov anketi Prens Harry'ye dair olumlu görüşlerin
birkaç ay içinde yüzde 9 düştüğünü kaydetti. Verilere göre olumlu düşünenlerin oranı nisanda
yüzde 43 iken ağustosta yüzde 34'e geriledi.
Kamuoyunun Meghan Markle hakkındaki fikri de kötü yönde
değişti; martta düşes hakkında olumlu düşündüğünü söyleyenlerin oranı yüzde
31'ken bu oran nisanda yüzde 29'a, şimdiyse yüzde 26'ya düştü.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen ankete çeşitli
siyasi geçmişlerden ve yaş gruplarından 1,667 yetişkin katıldı.
Kamuoyunun yalnızca yüzde 6'sının olumlu görüş belirttiği
Prens Andrew en sevilmeyen kraliyet üyesi olmaya devam ediyor.
ORANLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
YouGov, Harry ve Meghan'ın bu yıl martta Oprah Winfrey'le
yaptıkları röportajdan ve "aynı zamanda Covid-19 pandemisi ve ABD'nin
Afganistan'dan çekilmesine dair açıklamalarına verilen kötü tepkilerden"
bu yana onay oranlarının düşmeye devam ettiğini söyledi.
AÇIKLAMALARI TEPKİ ALMIŞTI
17 Ağustos'ta Harry ve Meghan, sahibi oldukları Archwell
Vakfı'nın internet sitesinde hayranlarına Afganistan'daki durum, 14 Ağustos'ta
meydana gelen Haiti depremi ve pandemi nedeniyle "ne diyeceklerini
bilemediklerini" söyleyen bir açıklama paylaşmıştı.
Açıklamaları "Dünya şu anda son derece kırılgan"
diye başlıyordu.
Çift, kamuyu insani yardım kuruluşlarını desteklemeye
çağırarak "Herhangi bir kişi veya topluluk acı çektiğinde her birimizin
içinden bir parça, farkında olsak da olmasak da, bu acıyı paylaşıyor"
ifadelerini kullanmıştı.
"Uluslararası bir topluluk olarak, insanlığımızı kanıtlayacak
olan, tanıdıklarımız ve belki de asla tanışamayacaklarımızın yaşadığı acıyı
hafifletmek için şimdi aldığımız kararlar olacaktır."
Çift, açıklamayı paylaştıktan kısa bir süre sonra
eleştirmenlerden tepki aldı.
Radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer bir tweet'te şunları
yazdı:
“Tanrıya şükür, 'ne diyeceğini bilemeyen' Harry ve Meghan
dünyanın korkunç durumu hakkında konuştu, bu yüzden şimdi hepimiz ne
hissetmemiz, söylememiz ve yapmamız gerektiğini biliyoruz.”
Öte yandan kraliyet biyografisi yazarı Angela Levin, çifti "bir çeşit alternatif, aydınlanmış bir kraliyet ailesi kurmaya çalışmakla" suçladı. Levin, Daily Mail'e, "'Şefkatli' jestlerinin çoğu gibi, kendilerinin ne yapacağına ve Archwell Vakfı'ndan herhangi bir bağış yapılacağına dair hiçbir belirti yok" dedi.
GENÇLER ARASINDA SEVİLİYORLAR
Popülerliklerindeki genel düşüşe rağmen, Harry ve Meghan
gençler arasında en sevilen kraliyet ailesi üyeleri olmaya devam ediyor.
18 ile 24 yaş arasındakilerin yüzde 47'si Harry'ye olumlu
bakarken Meghan'a olumlu bakanların oranı yüzde 50.
Buna karşın 65 yaş üstü kişilerin sadece yüzde 13 ile 18'i çifte olumlu bakıyor.
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