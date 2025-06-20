Prens William ile Cate Blanchett laboratuvarda buluştu!

Galler Prensi William ile Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, çevre dostu üretim yapan sürdürülebilir moda şirketi Colorifix’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında beyaz önlükler giyen ikili, çevreye zarar vermeyen yöntemlerle nasıl kıyafet üretildiğini yerinde inceledi.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİME YERİNDE İNCELEME

Geçtiğimiz günlerde Royal Ascot At Yarışları’na yalnız katılan Prens William, bu kez sürdürülebilirlik konusundaki girişimlerine bir yenisini ekledi. Blanchett ile birlikte yaptığı ziyaret sırasında, tekstil ürünlerinde kullanılan boyaların doğadan elde edildiği ve zararlı kimyasalların en aza indirildiği yöntemleri inceledi.





EARTHSHOT ÖDÜLÜ’NÜN FİNALİSTİ COLORIFIX

Ziyaret edilen Colorifix şirketi, Prens William’ın çevre odaklı en önemli girişimlerinden biri olan Earthshot Ödülü’nün finalistleri arasında yer alıyor. Şirket, tekstil sektöründeki çevresel zararı azaltmayı amaçlayan yenilikçi boyama teknikleriyle dikkat çekiyor.

CATE BLANCHETT ÖDÜLÜN LİDERLİK EKİBİNDE

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu Cate Blanchett, 10 yıllık bir çevre vizyonuyla oluşturulan Earthshot Ödülü’nün liderlik ekibinde de görev alıyor. Blanchett, sürdürülebilirliğe verdiği destekle ödülün küresel etkisini artırmayı hedefliyor.

2026 EARTHSHOT ÖDÜL TÖRENİ BREZİLYA’DA

2026 Earthshot Ödülleri’nin Kasım ayında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenmesi planlanıyor. Ödül, çevre sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmaları desteklemeye devam edecek.