Prens William ve Prenses Kate yeni evlerine taşınıyor: Komşularından evlerini boşaltmaları istendi

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, 2022’den bu yana yaşadıkları Windsor’daki 4 yatak odalı Adelaide Cottage’dan taşınmaya hazırlanıyor. Kraliyet kaynaklarına göre çift, Windsor Great Park bölgesindeki 8 yatak odalı Forest Lodge’u, “sonsuz bir yuva” haline getirmek için yılın ilerleyen zamanlarında yeni evlerine geçecek.

FOREST LODGE’A TAŞINMA PLANLARI

Prens William ve Prenses Kate ile üç çocukları, William’ın babası Kral Charles’ın ardından kral olduktan sonra bile ikinci derece koruma altındaki Forest Lodge’da kalmayı planlıyor. İkinci derece koruma altındaki mülk, karakterini korumak için özel bir çalışma gerektiriyor.

KOMŞU EVLER BOŞALTILDI

İngiliz basını, çiftin taşınması için komşu iki ailenin evlerini terk etmelerinin istendiğini yazdı. Forest Lodge’un yanındaki ahırdan dönüştürülmüş kulübe tipi evlerde yaşayan aileler, sözlü olarak taşınmaları istendi, resmi bir tahliye bildirimi yapılmadı. Crown Estate tarafından kiraya verilen bu evlerde yaşayan ailelere bölgedeki başka bir konut gösterildi.

YENİ BAŞLANGIÇ

Prenses Kate’in kanser teşhisi ve tedavisiyle geçen 18 ayın ardından aile, yeni eve taşınarak zor geçen günleri geride bırakmayı ve yeni bir hayata başlamayı planlıyor. Adelaide Cottage’da geçirdikleri yıllar, bazı üzücü anıları da beraberinde getirmişti.

MALİYETLER ÖZEL KARŞILANACAK

Forest Lodge’da yapılacak tadilat ve mülk kirasının hazine bütçesinden karşılanmayacağı, Prens William ile Prenses Kate’in taşınma masraflarını kendi özel bütçelerinden karşılayacağı, ev için piyasa değerinde kira ödeyecekleri belirtildi.

DAHA GENİŞ VE LÜKS BİR YAŞAM ALANI

Yeni ev, 4 bin 800 dönümlük parkın ortasında yer alıyor ve avizelerle aydınlatılmış balo salonu, tenis kortu, Venedik stili pencereler ve geniş arazisiyle Adelaide Cottage’a göre çok daha büyük. Çiftin çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis de yeni evlerinde aileleriyle birlikte yaşamaya başlayacak.