Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğününden kalma şampanya açık arttırmada!

Prenses Diana ve Prens Charles’ın 1981’deki düğününde ikram edilen nadir bir 1961 Dom Perignon Vintage şampanyası, Danimarka’da açık artırmaya çıkarılacak. Şişenin değerinin 500.000 ila 600.000 Danimarka kronu (yaklaşık 67.000–80.000 avro) arasında olduğu tahmin ediliyor.

AFP’nin haberine göre, bir uzman şampanyanın hâlâ “mükemmel içilebilir” durumda olduğunu belirterek, hem şarap tutkunlarının hem de kraliyet eşyalarına ilgi duyan koleksiyoncuların ilgisini çekebileceğini söyledi.

Bruun Rasmussen’in şarap müdürü Thomas Rosendahl Andersen, hafif sararmış etiketiyle dikkat çeken şişeyi tanıtarak, “Bu şampanyadan yalnızca 12 adet 2.2 litrelik magnum var ve bu onlardan biri” dedi. Andersen, şişenin halka tanıtılmadan önce evin mahzeninde saklandığını ve hem klasik şarap koleksiyonerleri hem de Prenses Diana veya İngiliz kraliyet ailesine meraklı koleksiyoncular için değerli bir parça olduğunu ifade etti.

1961 doğumlu Lady Diana’nın yılına ait bu şampanya, 29 Temmuz 1981’deki düğünde kullanılmak üzere şişeden çıkarılıp etiketlenmişti. Düğün, dünya çapında milyonlarca televizyon izleyicisinin ilgisini çekmişti.

Şişenin şu anki sahibi isminin açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu olup, şampanyayı Londralı bir satıcıdan satın almıştı. 2004 yılında İngiltere’deki bir müzayedede alıcı bulamayan magnum, dört yıl sonra Heritage Auctions tarafından yaklaşık 12.000 dolara satılmıştı. Bruun Rasmussen müzayedesi ise 11 Aralık’ta Kopenhag’ın bir banliyösünde düzenlenecek.