Prenses Diana'nın balayındaki kavgayı anlattığı mektup satışa çıktı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:47

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:47

Prenses Diana’nın eski eşi Kral Charles’la evliliğinin ilk yıllarında yazdığı dokuz mektup açık artırmaya çıkıyor. Mektupların 20 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

Mektuplardan birinin, o zaman Prens olan Charles’la çıktıkları iki haftalık balayı gezisinden dönmelerinden iki gün sonra, 14 Ağustos 1981’de yazıldığı belirtildi. Diana mektupta, ailenin eski kahyası Maud Pendrey’ye balayının nasıl 'muazzam bir başarı'yla geçtiğini anlatıyor.

Prenses Diana ayrıca Charles’ın balayında Camilla’nın hediye ettiği kol düğmelerini taktığından da bahsediyor. Diana'nın mektupta, Chanel logosuna benzeyen iki C harfinden oluşan düğmeleri Camilla’nın hediye ettiğini anladığını, Charles’ın da bunu inkar etmediğini, bunun üzerine kıskançlık kavgası çıkardığını yazdığı aktarıldı.

Diana’nın 1997’de ölümünden sonra Charles ve Camilla 2005’te evlendi.