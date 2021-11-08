Prenses Diana'nın yakın arkadaşı 'The Crown' dizisinden ayrıldı
Prenses Diana'nın yakın arkadaşı Jemima Khan The Crown'ın senaryo ekibinden ayrıldı. Khan, 'hikayenin doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmadığını' ifade etti.
Prenses Diana'nın yakın arkadaşı Jemima Khan, The Crown dizisinin Prenses Diana’nın hikayesine beklediği kadar saygı göstermediğini ifade ederek The Crown'ın senaryo ekibinden ayrıldı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Prenses Diana’nın yakın arkadaşlarından biri olan Jemima Khan, dizinin yapımcısı Peter Morgan tarafından Diana’nın ölümünden önceki yıllara odaklanacak beşinci sezonun senaryosuna yardım için çağrıldı.
"YETERİ KADAR SAYGILI VE ŞEFKATLİ DEĞİLDİ"
Khan şu sözlerle durumu ifade etti:
"Eylül 2020'den Şubat 2021'e kadar ana hatlar ve senaryolar üzerinde birlikte çalıştık. Yazarlık anlaşmamıza göre Diana'nın hikayesini yeterince saygılı olunmadığını ve belirlenilmiş hikayenin umduğum kadar şefkatli aktarılmadığını fark ettiğim için katkılarımı sunmaktan vazgeçtim."
Britanya kraliyet ailesinin kurgusal bir şekilde aktarıldığı dizinin yeni sezonunun 2022’nin kasım ayında yayınlanması bekleniyor.
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