Prens'in 3. sezonundan ilk kesit yayımlandı! Bongomya'nın sınırları genişliyor

BluTV’nin popüler yapımı Prens, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Giray Altınok’un başrolünde olduğu dizinin, yeni sezona dair ilk kesiti yayımlandı.

Prens'in 3. sezonundan ilk kesit yayımlandı! Bongomya'nın sınırları genişliyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:00

BluTV’nin sevilen yerli yapımlarından Prens, ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleminden çıkan dizi, zekice yazılmış sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Tarihe farklı ve eğlenceli bir bakış açısı sunan Prens, 2. sezonuyla Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI!

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından 3. sezona dair ilk kesit yayınlandı. Paylaşılan sahnede, Prens’in sınırlarını alışılmadık bir şekilde büyüttüğü görülüyor.

Giray Altınok, yeni sezonda hikayenin gidişatının değişeceğine dair ipuçları verse de Osmanlı’nın dahil olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok, geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı açıklamada, 3. sezonun Nisan ayının ortalarında seyirciyle buluşacağını duyurmuştu.

Prens’in yeni sezon çekimleri 2024 yılının Aralık ayında devam ediyordu. Merakla beklenen yeni sezonda, Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin gibi isimler de kadroya dahil oldu. Seyir zevki katlanarak artan Prens’in yeni sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.


Etiketler: #prens #Giray Altınok

İlgili Haberler

Kraliyet ailesinde yas: Prens, genç yaşta hayatını kaybetti

Kraliyet ailesinde yas: Prens, genç yaşta hayatını kaybetti
Ferdi Tayfur, 'Arabeskin prensi değil, kralıydı' tartışması: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi

Ferdi Tayfur, 'Arabeskin prensi değil, kralıydı' tartışması: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi
Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilecek mi?

Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler