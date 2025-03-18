Prens'in 3. sezonundan ilk kesit yayımlandı! Bongomya'nın sınırları genişliyor

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:00

BluTV’nin sevilen yerli yapımlarından Prens, ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleminden çıkan dizi, zekice yazılmış sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Tarihe farklı ve eğlenceli bir bakış açısı sunan Prens, 2. sezonuyla Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI!

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından 3. sezona dair ilk kesit yayınlandı. Paylaşılan sahnede, Prens’in sınırlarını alışılmadık bir şekilde büyüttüğü görülüyor.

Giray Altınok, yeni sezonda hikayenin gidişatının değişeceğine dair ipuçları verse de Osmanlı’nın dahil olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok, geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı açıklamada, 3. sezonun Nisan ayının ortalarında seyirciyle buluşacağını duyurmuştu.

Prens’in yeni sezon çekimleri 2024 yılının Aralık ayında devam ediyordu. Merakla beklenen yeni sezonda, Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin gibi isimler de kadroya dahil oldu. Seyir zevki katlanarak artan Prens’in yeni sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.