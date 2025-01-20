Ferdi Tayfur, 'Arabeskin prensi değil, kralıydı' tartışması: Orhan Gencebay'dan yanıt geldi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:42

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçı, 4 Ocak’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TATLISES'İN PAYLAŞIMI

Ferdi Tayfur'un vefatı, arabesk müziğin diğer önemli isimlerini ve sevenlerini derinden üzdü. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında Tayfur’un "Emmioğlu" şarkısını dinlediği bir anı paylaşarak, "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" notunu düştü.

Tayfur’un, Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yıllar önce babasıyla çekilen bir fotoğrafı paylaşan Tayfur, "O arabeskin prensi değil kralıydı" ifadesini kullandı.





Arabesk müziğin bir diğer efsane ismi Orhan Gencebay, söz konusu tartışmalarla ilgili konuştu.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Gencebay, "Ferdi kardeşimi çok severdim. O da beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik açıkçası. Allah gani gani rahmet eylesin. O da bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı" dedi.

Tayfur için düzenlenen törende konuşan Gencebay, "O benim dostumdu, kardeşimdi. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. 1970’li yıllarda kendimizi 'Ferdici ve Orhancı' diye ayırdık ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. Sevgili kardeşim bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" ifadelerini kullandı.