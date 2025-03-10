Kraliyet ailesinde yas: Prens, genç yaşta hayatını kaybetti
Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin oğlu Frederik, nadir görülen bir hastalık nedeniyle 22 yaşında hayatını kaybetti.
Lüksemburg Prensi Frederik’in 22 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, 'POLG' olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinde, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini duyurdu.
Lüksemburg Prensi Robert açıklamasında, “Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Vakıf, 'POLG' hastalığını ‘vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir mitokondriyal bozukluk’ olarak tanımlıyor.
Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor.
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