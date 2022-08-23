Prof. Dr. Adnan Çoker yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, yarın toprağa verilecek.
Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, yarın toprağa verilecek.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden (MSGSÜ) alınan bilgiye göre sanatçı için yarın 13.00'te Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda anma töreni düzenlenecek.
Usta ressam, ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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