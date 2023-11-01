Prof. Dr. Ergun Özbudun kimdir? Prof. Dr. Ergun Özbudun'un eşi kim? Ergun Özbudun kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:43

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:43

Anayasa Hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti.



ERGUN ÖZBUDUN KİMDİR?



Ergun Özbudun 1 Temmuz 1937 yılında Ankara'da doğdu

Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlandı. 1988-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Anayasa Hukuku derslerine girmektedir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivil anayasa ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlendi.

ERGUN ÖZBUDUN'UN EŞİ KİM?

Gelecek Partisi Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun ile evli.



ERGUN ÖZBUDUN NEDEN ÖLDÜ?

Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.







