Prof. Dr. Filiz Ali'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

27 Aralık 2021 Pazartesi, 13:04

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Son iki haftada 1 dekolman, 1 açık kalp ve bir kalp pili ameliyatı geçirdiğini duyuran Ali, "Üzerimden tank geçti sanki" dedi.

Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, son iki hafta içinde 1 dekolman, 1 açık kalp ve bir kalp pili ameliyatı geçirdim. Üzerimden tank geçti sanki."

KAN DUYURUSU YAPILMIŞTI

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) sosyal medya hesaplarından, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Sabahattin Ali'nin kızı olan Filiz Ali için 0 RH- (negatif) kan ihtiyacı olduğunu duyurulmuştu.

FİLİZ ALİ KİMDİR?

Piyanist ve müzikbilimci Filiz Ali, 30 Eylül 1937'de Ankara'da doğdu.

Türkiye'de çoksesli Batı müziğinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları ile tanınan Ali, 1990-2005 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. Filiz Ali ayrıca, Cemal Reşit Rey Konser Salonu genel yönetmenliğini (1986-1992), Uluslararası Eskişehir Festivali'nin müzik danışmanlığını yaptı. Ali, Türkiye ve yurt dışından konservatuvar düzeyinde öğrencilere yönelik müzik ustalık sınıfları düzenlemek amacıyla 1998 yılında Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ni kurdu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra TRT için müzik programlarını düzenleyen, birçok gazete ve dergide müzik eleştirmenliği yapan Filiz Ali, müzik ve müzisyenler konulu bir dizi kitap yazdı. Yazar Sabahattin Ali'nin kızı olan Filiz Ali, babası üzerine de iki kitap yazdı.