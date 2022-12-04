Prof. Dr. Önay Sözer yaşamını yitirdi

04 Aralık 2022 Pazar, 11:53

Felsefeci ve yazar Prof. Dr. Önay Sözer’i hayata veda etti. İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerindendi. Alman ve Fransız üniversitelerinde Hegel diyalektiği ve fenomenoloji, ontoloji alanlarında dersler verdi. Sanat felsefesi ve psikanaliz ürün verdiği diğer konulardır. Uluslararası Hegel Derneği Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Yazın yaşamına a dergisi ile atılan Önay Sözer, Öteki (1981, Yazko Roman Ödülü), Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros (1999, deneme), İsis’in Düğümü (2004, roman), Sonradan Yaşamak (2009, roman), Piri Reis’in Kayıp Adası (2014, roman), Sanat “Görünendeki Görünmeyen” (2019, deneme), Sarsılanlar (2020, roman), gibi pek çok eseri kültür hayatımıza kazandırmıştır.

Kendi konularında, aralarında 29. Uluslararası Hegel Kongresi olmak üzere çeşitli uluslararası kongreler düzenledi. Felsefe yazılarının çoğu Almancadır. Adına hazırlanan Bir Arada adlı Festschrift’e (Armağan kitap) Giorgio Agamben, Bernard Waldenfels, Andreas Grosmann gibi dünya çapında felsefeciler katkıda bulundu.

Çalışmalarını eşi, felsefeci Gabriella Baptist ile yaşadığı Roma’da sürdürüyordu.