Profesör uyarsı: Geçmeyen öksürük ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:00

Öksürüğün çeşitli sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Vücudumuz, yabancı maddelerin alt solunum yollarına erişmesini engellemek için savunma mekanizması olarak öksürüğü devreye sokar. Fakat öksürük, çoğunlukla geçici bir sorun gibi görülse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir" diye konuştu.

"UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK CİDDİYE ALINMALI"

Üç haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Görgüner, geçmeyen öksürüğün nedenlerini ve çözüm yollarını şöyle aktardı:



"Akut öksürük dediğimiz, üç haftadan kısa süren öksürükler için genellikle solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşur ve panik yapmaya gerek yoktur. Daha çok grip, faranjit, bahar alerjisi, sinüzit ve zatürre gibi solunumsal enfeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

3 haftayı geçen öksürüklerde özellikle de 8 haftayı geçen kronik öksürüklerde mutlaka hekim yardımına başvurulması gerekiyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi nedenlerden kaynaklanan öksürüklerde, evde bal, ıhlamur gibi bir takım basit yöntemler uygulanabilir. Ancak öksürük şurupları, balgam sökücü gibi ilaçların hekim kontrolünde alınması daha doğru olacaktır. Özellikle hamilelerde bu durum çok daha büyük önem taşımaktadır."

"ÖNCE SEBEBİ BULUNMALI"

"Öksürüğe neden olan teşhisin doğru konulabilmesi için öksürüğün süresi, öyküsü ve etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir" diyen Prof. Dr. Görgüner, "Birden fazla hastalık kronik öksürüğe yol açabilir ve sıklıkla tanıya yönlendirecek altın standart bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle öksürüğün temel sebebi için hastanın hikâyesini izler ve tedavi yöntemini buna göre belirleriz. Sebebi bilinmeyen öksürüklerde, baskılayıcı ilaçlar pek kullanılmaz. Bu hastalığın teşhisini geciktirmeye sebep olabilir. Önce öksürüğün sebebi bulunur ve buna bağlı olarak teşhis konulur" ifadelerini kullandı.

"SİGARA ÖKSÜRÜĞÜ TETİKLEYEBİLİR"

Sigara içmek öksürüğün en büyük nedenlerinden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Sigara içenlerde sigara içme oranına bağlı olarak da zaman içerisinde bronşlar balgam üretir. Bu durum sürekli hâle geldiğinde öksürüğün kronikleşmesine neden olabilir. Fakat sigara kullananlar tarafından öksürük, sigara içiyorum balgamdan dolayı öksürüyorum gibi sebeplerden dolayı göz ardı edilmemelidir. Çünkü sigara, akciğer kanseri ve KOAH’ın en büyük nedenlerinden biridir" dedi.

"ÖKSÜRÜK REFLÜ KAYNAKLI OLABİLİR"

Prof. Dr. Görgüner, sözlerine şöyle devam etti:



"Reflü asit, safra ve mukustan oluşan mide içeriğinin yemek borusuna geriye kaçışının sonucunda yaşanan bir rahatsızlıktır. Ağza asit gelmesi, ağızda acı tat ve göğüste yanma reflü belirtilerindendir. Öksürük de bu belirtilerin arasındadır. Asitli mide sıvılarının boğaza kadar gelmesi, boğazı tahriş ederek özellikle de geceleri ortaya çıkan öksürüğe sebep olabilir. Reflüye bağlı öksürük; çikolata, kahve, yağlı ve baharatlı yiyecekler ile şiddetlenebilir."

ÇÖZÜM YOLLARI

Öksürüğün hemen rahatsızlığa işaret eden bir belirti olmadığını bilmek gerektiğine dikkati çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Fakat öksürük 3 haftadan üzün sürüyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir. Öksürüğün temel sebebi bulunarak uygun tedavinin yapılması oldukça önemlidir. Öksürüğün önlenmesi için bol su içmeli, uyku saatlerini düzenlemeli, mide içeriğinin boğaza gelmesini kolaylaştıran durumlardan kaçınmalı, beslenmeye dikkat etmeli, tozlu ortamlardan kaçınılmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.