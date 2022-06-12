Profesörden çene kemiği eriyen hastalara 'zigomatik implant' önerisi

12 Haziran 2022 Pazar, 00:00

'Çene kemiği erimesi', özellikle ileri yaşlarda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Bu kapsamda; Ağız ve Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Serhat Yalçın ile Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, zigomatik implant hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Zigomatik implantları çene kemiği eriyen hastalara uyguladıklarını belirten Ağız ve Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Serhat Yalçın, “Zigomatik implantlar ve elmacık kemiği implantlar çenelerimizin ve yüzümüzün çatısını yapan elmacık kemiklerimizin olduğu bölgeye uygulanan çok özel geliştirilmiş implantlardır. Biz, bu implantları çene kemiğinde aşırı rezorpsiyon olan çene kemiği eriyen hastalara uyguluyoruz. Eğer bir hastanın üst çenesinde implant yapılacak kadar bir kemik oluşumu yoksa veya çene kemikleri çeşitli nedenlerden, örneğin diş çekiminden sonra erimişse hastaya ileri cerrahi teknikler uygulamak yerine elmacık kemiklerine implantlar uygulayarak sabit implant üstü protez yapabilmekteyiz” dedi.

“EN BÜYÜK AVANTAJ TEDAVİNİN KISA SÜREDE BİTİRİLMESİDİR”

Zigomatik implantın, elmacık kemiklerine uzun özel iletilmiş implantlar uygulanarak yapılan bir teknik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, “Bu tekniğin en büyük avantajı hastanın tedavisinin çok kısa bir sürede bitirilmesidir. Buna alternatif olarak ileri kemik oluşturma tekniklerini kullanmaktayız ama bu tekniklerin sonuca varması için en az 1 yıl gibi uzun bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Hastalar bu süre içerisinde sabit geçici protezler kullanamamaktadır. Mevcut olan ve hemen her hastada implant yapımına uygun olan bu elmacık kemiklerine implant uyguladığımızda ertesi gün hastaya sabit bir geçici diş yapıyoruz. 2-3 ay sonra da daimi protezlerini yapma imkanı buluyoruz. Zigomatik implantların başarı oranı diğer dental implantların başarı oranıyla hemen hemen aynıdır. Uygun koşullarda yapıldığında yüzde 98 oranında başarı oranı olmaktadır” diye konuştu.

"ZİGOMATİK İMPLANT İLERİ BİR CERRAHİ İŞİDİR"

Prof. Dr. Hakkı Tanyeri de “Zigomatik implantın ileri bir cerrahi işi olduğunu belirterek, “Cerrahi implant zaten bir cerrahi işlemdir. Zigomatik implant ise daha ileri bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla zigomatik implant yaptıran hastalarımız, öncelikle hekimlerini ve tedavi yaptıracağı poliklinikleri çok iyi seçmeleri lazım. Çünkü bu tip tedaviler kesinlikle üst düzey cerrahi eğitim almış hekimlerin yapacağı bir işlemdir” dedi.

Hastaların seçeceği poliklinik tam teşekküllü bir cerrahi merkezi değilse sorun yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Tanyeri, “Maksillada (üst dişlerin yerleştiği üst çene kemiği) etrafında bulunan arterler ve tüm boşluklar önemli derecede hayati unsurlara sahip bölgelerdir. İyi bilinmesi gereklidir. Herhangi bir komplikasyon çıktığında da anında müdahale edilmelidir. Cerrahi eğitimi almış hekimlerin bunu yapması çok önemlidir. Veya çok iyi kurslara gidip bunun eğitimini pekiştirmiş hekimlerimiz de bu tedaviyi yapabilir. Hekimlerin kesinlikle hastanın hayatı söz konusu olduğunda bunun komplikasyonlarını önleyebilecek nitelikte bir bilgi donanımına sahip olması gereklidir. Bu tip ileri derecede implant cerrahisi yapacak hekimlerin cerrahi nosyonlarının olması şarttır” diye konuştu.

"HASTALAR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANELERİ TERCİH ETMELİ"

Hastaların seçimlerini iyi yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tanyeri, “Hastalara tam teşekküllü hastaneler ve üniversite hastanelerinin ağız diş sağlığı merkezlerinde bu işlemi yaptırmalarını öneririm. Bizim üniversitemiz gibi sedasyonu ile genel anestezisi ayrı bir yerde olan ve bunu yapacak hekimlerin yardımcı anestezistlerinin bulunduğu bir ortamda yapılmasını daha çok tavsiye ederim” dedi.