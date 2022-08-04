Profesörden uyarı: 'Sıcak havaya bağlı ölüm riski, kalabalık şehirlerde daha yüksek'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, sıcak havaların kalp hastaları üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, önemli uyarılarda bulundu. Esen, aşırı sıcakların vücudu stres altına alarak, sıcak çarpmasına sebep olduğunu belirtti.

“SICAK HAVALARDA KALP DAHA ÇOK ÇALIŞIR”

Prof. Dr. Özlem Esen, sıcak havalarda vücut ısısını sabit yani ‘daha serin’ tutabilmek için cilt yüzeyindeki damarların gevşediğine ve kalbin daha çok çalışmasına neden olduğunu anlattı.

Bu durumun aslında insanı sıcak çarpmalarına karşı koruduğunu vurgulayan Esen, “Bilinen kalp hastalığınız varsa veya obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi çoklu kalp hastalığı riskiniz varsa bu adaptasyon istenilen hızda gelişemeyebilir. Vücudu stres altına girerek, halk arasında sıcak çarpmasına denilen durum yaşanır” dedi.

“TERLEME, KALPTE EK STRESE NEDEN OLUR”

Prof. Dr. Özlem Esen, vücudun aşırı ısınmaya verdiği doğal tepki olan terlemenin, kalp hastalığı olan kişiler için riskli olduğunu ifade etti.

Bu yolla sadece suyun değil, gerekli minerallerin de vücuttan atılarak, kalpte ek strese neden olduğuna işaret eden Esen, kalp hastalığı için alınan bazı ilaçların başta diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar), vücuttaki sıvıyı uzaklaştırdığını ve risk faktörünün daha da artığına dikkat çekti.

Esen, bunların kalp yetersizliğinin köşe taşı ilaçları olduğunu ve hipertansiyon ilaçlarının pek çoğunda kombinasyon tedavi olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca ACE inhibitörleri, beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi diğer bazı yaygın kalp ilaçları da vücudun ısıya tepki verme şeklini değiştirdiği bilgisini verdi.

“KALP İLAÇLARINI ALMAYA DEVAM EDİN ANCAK BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN”

Bu tip ilaçları kullananları sıcak havalarda ekstra dikkat etmeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Özlem Esen, “Kalp hastaları, yaz aylarında ilaçlarını reçete edildiği şekilde almaya devam etmeli. Ancak vücudun ısı dengesini sağlamak için her zaman içtiklerinden daha fazla su tüketmemeliler” şeklinde konuştu.

Esen, ayrıca kalp ilaçlarının sıcak ve nem oranı yüksek hava koşullarında kullanımlarının değişip değişmeyeceği hususunda mutlaka bir kardiyoloğa danışılmasını önerdi.