Projenin arkasında Trump mı var? 'Bitirim İkili' filmi geliyor

Sinema dünyasının en sevilen aksiyon-komedi serilerinden biri olan Bitirim İkili (Rush Hour), uzun bir aranın ardından dördüncü filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmi 1998 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen serinin yeni halkası için hazırlıkların yakında başlayacağı öğrenildi.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN İKİLİ



Serinin ilk filmi çekildiğinde 26 yaşında olan Chris Tucker bugün 54, 43 yaşındaki Jackie Chan ise 71 yaşına bastı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, aksiyon sinemasının iki dev isminin yüksek tempolu sahnelere hazırlık için sonbahara kadar sürecek yoğun bir ön çalışma programına gireceği belirtiliyor. Yeni maceranın bu kez Moskova sokaklarında geçeceği de sızan bilgiler arasında.

TACİZCİ YÖNETMENİN DÖNÜŞÜ



Filmin yönetmen koltuğunda, serinin önceki halkalarına imza atan Brett Ratner oturacak. Ancak bu geri dönüş, Hollywood'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



2017 yılında aralarında Elliot Page ve Olivia Munn'un da bulunduğu çok sayıda oyuncu tarafından cinsel tacizle suçlanan ve Warner Bros'un bağlarını kopardığı Ratner, bu projeyle sektöre resmen dönüş yapmış olacak.

PROJENİN ARKASINDA TRUMP İDDİASI



Filmin hayata geçiş sürecine dair en dikkat çekici iddia ise siyaset dünyasından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Paramount Pictures'a serinin dördüncü filminin çekilmesi için kişisel olarak baskı yaptığı ileri sürüldü.



Yapımcı kadrosunda Trump yanlısı belgesellerle tanınan isimlerin bulunması, bu iddiaları güçlendirirken; Jackie Chan ve Chris Tucker'ın geçmişte Trump hakkındaki diplomatik açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

850 MİLYON DOLARLIK DEV MARKA



Ross LaManna tarafından yaratılan Hong Konglu Müfettiş Lee ve Amerikalı Dedektif James Carter’ın maceraları, eleştirmenlerden bazen geçer not alamasa da gişede devleşmişti. 1998-2007 yılları arasında vizyona giren üç film, dünya çapında toplam 850,8 milyon dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en başarılı seri projelerinden biri olmayı başarmıştı.