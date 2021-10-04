Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansları doldu: 20 dakikalık seans ücreti yüzde 20 arttı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:02

İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerinin uyarlaması ile adından sıkça söz ettiren Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gündemden düşmüyor.

Dr. Budayıcıoğlu’nun televizyon ekranlarında son günlerde özellikle Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinin isimleri çokça duyulmaya başlandı.

2008 yılında ikinci kitabı olan “Günahın Üç Rengi” adlı kitabını yayınlayan Budayıcıoğlu, kurucusu olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul’da Levent ve Suadiye şubelerini açtı. Şu anda ekibi olan 75 kişilik psikiyatrist ve psikolog kadrosuyla danışanlara hizmet veriyor.

'ÜCRETLER YÜZDE 20 ARTTI' İDDİASI

MedyaTava'nın özel haberine göre, televizyon dünyasında gün geçtikçe ünlenen Budayıcıoğlu'nun kliniğinde çalışan doktorların 20 dakikalık seans ücretleri geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttı.

Ancak Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde Budayıcıoğlu ekibi danışanlarına hizmet etmeye devam ediyor.

Budayıcıoğlu'nun kliniğinde seans yoğunluğu nedeniyle 1 yıl boyunca danışan kabul edilmiyor.