Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansları doldu: 20 dakikalık seans ücreti yüzde 20 arttı
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle adını duyuran ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansları doldu. İddiaya göre Budayıcıoğlu'nun kliniğinde çalışan doktorların 20 dakikalık seans ücretleri de, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttı.
İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerinin uyarlaması ile adından sıkça söz ettiren Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gündemden düşmüyor.
Dr. Budayıcıoğlu’nun televizyon ekranlarında son günlerde özellikle Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinin isimleri çokça duyulmaya başlandı.
2008 yılında ikinci kitabı olan “Günahın Üç Rengi” adlı kitabını yayınlayan Budayıcıoğlu, kurucusu olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul’da Levent ve Suadiye şubelerini açtı. Şu anda ekibi olan 75 kişilik psikiyatrist ve psikolog kadrosuyla danışanlara hizmet veriyor.
'ÜCRETLER YÜZDE 20 ARTTI' İDDİASI
MedyaTava'nın özel haberine göre, televizyon dünyasında gün geçtikçe ünlenen Budayıcıoğlu'nun kliniğinde çalışan doktorların 20 dakikalık seans ücretleri geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttı.
Ancak Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde Budayıcıoğlu ekibi danışanlarına hizmet etmeye devam ediyor.
Budayıcıoğlu'nun kliniğinde seans yoğunluğu nedeniyle 1 yıl boyunca danışan kabul edilmiyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Sigaraya zam geldi!
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Cumhur İttifakı çakıldı
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Artık geri dönüş yok
- Soylu, Albayrak ve Koca'ya kötü haber
- İnsanlar konuşa konuşa demek isterdim
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı